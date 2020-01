Treinador do Canelas 2010 acredita que é possível fazer história na Taça de Portugal

O treinador do Canelas 2010, equipa do Campeonato de Portugal, acredita que é possível fazer história e passar às meias-finais da Taça de Portugal, apesar das dificuldades que espera frente ao Académico de Viseu, da II Liga de futebol.