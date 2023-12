Treinador do Casa Pia admite que maior dificuldade tem sido "jogar sob pressão"

Pedro Moreira aponta para um Casa Pia em crescimento em termos de confiança e na qualidade do seu jogo, aprimorando as suas debilidades para abordar com ambição o embate de domingo.



“A grande dificuldade que possivelmente esta equipa teve foi jogar sob pressão, sair dos momentos de pressão que o adversário cria. É algo em que temos de insistir e trabalhar, no jogo contra o FC Porto foi claro e sentimo-lo também, e o que sinto é que estamos cada vez mais capazes", assinalou, na conferência de imprensa de antevisão à deslocação a Chaves.



Satisfeito com a evolução constatada, o técnico do Casa Pia deu como exemplo várias etapas do último jogo realizado, perante o FC Porto (derrota por 3-1, no Dragão) para sustentar essa convicção.



"Apesar de na última semana termos tido essa dificuldade, também digo que sinto que em certos momentos da segunda parte, mesmo quando o FC Porto queria fazer essa pressão, nós conseguimos sair dela com mais qualidade", avaliou, perspetivando evolução.



Pedro Moreira verifica o aceso equilíbrio na segunda metade da tabela, com cinco pontos a separar 10.º e 18.º, adiantando que isso obriga os ‘gansos’ a serem sempre “ambiciosos”.



“Acima de tudo, há que acreditar nas ideias da equipa técnica e no que pretendemos fazer. Torna-se importante criar esta capacidade de em todos os jogos ser-se ambicioso para conquistar os três pontos e vamos atrás deles neste fim de semana”, prometeu o responsável técnico do conjunto lisboeta.



O técnico do Casa Pia reconheceu a qualidade acrescida do avançado espanhol Hector Hernández, relativamente a quem garante que a sua defensiva estará atenta e preparada para controlar, assim como ao coletivo flaviense.



“Não só a ele, como também aos outros, como é natural. No caso, com o Jô, o Hector... é uma realidade que é um jogador muito perigoso e muito importante no momento ofensivo da equipa”, assumiu, conhecedor sobre a capacidade do avançado espanhol.



Atento aos pontos fortes do Desportivo de Chaves, Pedro Moreira deixou o repto de que os gansos viajam rumo a Trás-os-Montes apenas com a intenção de conquistar a vitória.



“O que esperamos é que com trabalho, dedicação e o que temos feito ao longo da semana possamos comprovar o que queremos em momentos do jogo e puxar para nós o que é o nosso grande objetivo”, disse.



Por fim, o técnico do emblema de Pina Manique congratulou-se com o regresso de dois jogadores após lesão, casos de Telasco Segovia e Rafael Brito, anunciando a convocatória de ambos para o encontro.



“Isso aumenta a capacidade de alterarmos o grupo de trabalho e termos situações que me permitam ter mais opções, e fazer outras escolhas até ao mercado de que vocês também gostam tanto de falar. O que temos nesta fase, essencialmente, é muita gente a lutar pelo espaço e por lugares e sinto uma equipa ambiciosa para cada um deles poder jogar, cada uma das minhas opções e cada uma das posições”, completou, vislumbrando mais possibilidades de escolha para todos os setores.



O Casa Pia, 13.º classificado, com 13 pontos, joga no domingo, a partir das 15:30, em Trás-os-Montes, com o Desportivo de Chaves, 17.º com 10, na 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em jogo que será arbitrado por Iancu Vasilica, de Vila Real.