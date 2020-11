Treinador do Cova da Piedade esteve duas vezes na UCI

O técnico, de 64 anos, foi uma das vítimas do surto de covid-19 que, no final de outubro, atingiu o grupo de trabalho do clube da II Liga e continua a recuperar em casa, não havendo ainda uma data prevista para que possa regressar ao comando da equipa.



“O ‘mister’ Toni (Pereira) já está em casa. Não foi fácil, esteve complicado, duas vezes nos cuidados intensivos e perdeu 15 quilos. Apareceu aqui ontem (terça-feira) a fazer uma visita, mas apenas três ou quatro minutos. A fala ainda não é fluída, cansa-se rápido, mas tem força (de vontade) para recuperar e já se encontra melhor”, revelou Ricardo Aires após a derrota (3-2) frente ao Benfica B.



O técnico-adjunto fez mesmo questão de pedir aos jornalistas presentes na conferência de imprensa para “enviar um grande abraço” ao técnico e garantir que a equipa está ansiosa pelo seu regresso.



"Estávamos com 10 pontos quando ele saiu, continuamos com 10, mas era importante passar esta mensagem que o grupo continua unido e forte à espera que o ‘mister’ chegue para dar continuidade ao trabalho e que se sinta feliz quando regressar”, referiu o seu adjunto.



A equipa do Cova da Piedade foi atingida por um surto de covid-19 no final de outubro, que atingiu pelo menos 18 jogadores e vários elementos da equipa técnica, entre os quais o treinador principal, Toni Pereira, que teve de ser internado no Hospital de São Bernardo, em Setúbal.



O surto motivou o adiamento dos encontros da II Liga com o Estoril Praia e com o Benfica B, que o Cova da Piedade acabou por perder por 5-1 e 3-2, respetivamente, com um triunfo para a Taça de Portugal pelo meio, no terreno do Marinhense, do Campeonato de Portugal, após a marcação de grandes penalidades.