Treinador do Estoril Praia garante equipa mais preparada para desafiar Benfica

"Os jogadores estão muito melhores, quer a entender o processo de jogo, as nossas ideias, quer nas tarefas e a poder desempenhá-las com mais eficácia. A equipa está claramente mais preparada, mas também é factual que não o tem traduzido em pontos", reconheceu o treinador, na conferência de antevisão ao encontro.

Na véspera de visitar o líder Benfica, o Estoril Praia procura manter ou até alargar a vantagem para os últimos classificados da I Liga com um resultado positivo no domingo, apesar de se encontrar numa sequência de duas derrotas consecutivas.

Mesmo com os `canarinhos` a atravessarem um momento delicado, Ricardo Soares assume como objetivo "obter a conquista de pontos" em pleno Estádio da Luz, mesmo estando ciente da tarefa complicada que aguarda os seus comandados.

"Temos confiança no processo e nos jogadores e, portanto, vamos com confiança para obter um bom resultado, que é a conquista de pontos", assinalou Ricardo Soares, que ainda estabeleceu as diferenças entre as duas equipas.

Pese a distância pontual e classificativa entre o Benfica, primeiro colocado da I Liga, com 71 pontos, e o Estoril Praia, 15.º da tabela e logo acima do lugar que obriga à disputa de um play-off de manutenção, com 25 pontos, o técnico estorilista não desiste das suas possibilidades de terminar o jogo com um ou até três pontos somados.

"Se estivermos num dia fantástico e o Benfica estiver num dia menos bom, a balança poderá ficar mais equilibrada e poderemos discutir o jogo até ao fim", afirmou o treinador, confiante sobre uma boa resposta da equipa que comanda.

Para esta difícil missão, Ricardo Soares já terá o médio Francisco Geraldes à disposição, após ter cumprido um jogo de castigo, mas não poderá contar com o defesa Lucas Áfrico, a recuperar os índices físicos após lesão muscular, e o avançado Tiago Gouveia, que se encontra emprestado precisamente pelo Benfica ao Estoril Praia.

"Antes de mais, lamento pelo Tiago, seguramente ele queria jogar para dar o seu contributo à equipa e está triste por não poder jogar, mas, só por isso, porque, como respondi a uma pergunta que antes me foi feita, a equipa hoje tem uma competitividade diferente", referiu, confiante sobre o rendimento do jogador que vier a eleger para a sua sucessão no onze titular.

O emblema da Linha de Cascais quer somar pontos rumo a uma maior tranquilidade e, nesse sentido, Ricardo Soares manifestou "confiança" na equipa para a reta final de campeonato. Ainda assim, o técnico estorilista não se comprometeu com qualquer meta no número de pontos conquistados.

"A nossa preocupação não é seguramente essa `máquina calculadora`, nunca fui muito bom nessas contas. As minhas contas são treino a treino para que no jogo seguinte possamos dar grandes respostas e o que vejo é que os jogadores têm mais confiança para irem a jogo e terem boas performances. A partir daí, estaremos mais perto de conquistar pontos, e necessitamos deles, mas ver quantos pontos serão precisos para nós não é claramente o foco", concluiu.

O Estoril Praia visita o Benfica no domingo, às 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em encontro da 29.ª jornada da I Liga, arbitrado por Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.

