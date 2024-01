Treinador do Estoril Praia realça "talento" de plantel e treinador do Moreirense

Na conferência de imprensa de antevisão, Vasco Seabra elogiou o emblema minhoto, no qual trabalhou na segunda metade da época 2020/21.



“O Moreirense juntou vários fatores, que têm que ver o talento individual dos seus jogadores e o talento do seu treinador e obviamente que nos apresentou, e tem vindo a demonstrar, qualidade no que tem sido o seu desempenho. Antes desta derrota [4-1 frente ao Casa Pia], penso que nos últimos sete jogos não tinha perdido”, analisou ainda Vasco Seabra.



O técnico ‘estorilsta’ mostrou-se ainda apostado em recuperar dos mais recentes desaires, frente a Sporting (5-1, no campeonato) e FC Porto (4-0, na Taça de Portugal), cujas diferenças justificou com a “exposição” que estes opositores conseguem explorar, e a “qualidade individual” dos jogadores de ‘leões’ e ‘dragões’.



“É um facto que essa exposição trará dificuldades, em determinados momentos, quando não conseguimos ser tão fortes no momento da pressão ou da perda da bola, contra estas equipas naturalmente que a exposição é maior, porque a qualidade individual também é muito grande”, reconheceu Vasco Seabra.



O responsável técnico pelo Estoril Praia abordou ainda a janela de mercado que atualmente decorre, mostrando-se sereno quanto às movimentações a operar no plantel até ao final do presente mês.



“Se entra alguém, temos de esperar que saia alguém ou se sai alguém, terá de entrar alguém. Ou seja, é um pouco dinâmico e o que não estamos é desesperados com isso, porque confiamos muito no grupo”, reforçou o treinador, mesmo colocado perante a possível saída de Koba Koindredi, que tem sido apontado a uma transferência para o Sporting.



Vasco Seabra declarou que essa possibilidade ‘não lhe tira o sono’ e que a sua possível substituição no plantel apenas será decidida no momento.



“Se eventualmente acontecesse a saída do Koba, era uma questão a pensar posteriormente, quando um problema acontece, resolvemos esse problema. Neste momento não é um problema, pois está convocado para o jogo de amanhã [sábado]”, anunciou o técnico, de 40 anos



Para o embate com o emblema de Moreira de Cónegos, os ‘canarinhos’ contam com três ‘baixas’, duas delas relacionadas com as lesões de Erick Cabaco e Alex Soares, e ainda outra por motivos disciplinares: Pedro Álvaro viu o quinto amarelo na deslocação ao Sporting e está, por isso, suspenso para esta partida.



O Estoril Praia, 12.º classificado da I Liga, com 17 pontos, e o Moreirense, sexto, com 26, defrontam-se no sábado às 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Lisboa.