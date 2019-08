Partilhar o artigo Treinador do Famalicão destaca a tranquilidade da equipa na gestão do jogo contra o Santa Clara Imprimir o artigo Treinador do Famalicão destaca a tranquilidade da equipa na gestão do jogo contra o Santa Clara Enviar por email o artigo Treinador do Famalicão destaca a tranquilidade da equipa na gestão do jogo contra o Santa Clara Aumentar a fonte do artigo Treinador do Famalicão destaca a tranquilidade da equipa na gestão do jogo contra o Santa Clara Diminuir a fonte do artigo Treinador do Famalicão destaca a tranquilidade da equipa na gestão do jogo contra o Santa Clara Ouvir o artigo Treinador do Famalicão destaca a tranquilidade da equipa na gestão do jogo contra o Santa Clara