Treinador do Famalicão garante equipa preparada para "encontro difícil" com Benfica

"Vai ser um jogo extremamente difícil, uma tarefa árdua. Vamos encontrar um adversário muito competente, que nas últimas 13 jornadas só não ganhou uma vez. Têm o melhor ataque, e é a equipa que menos golos sofreu. Mas temos noção que estamos preparados para a tarefa. Vamos disputar e ir à luta pelos três pontos", disse em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Benfica.

João Pedro Sousa falou ainda dos últimos jogos e dos resultados menos positivos da equipa, ainda assim aproveitou para frisar que o Famalicão "está melhor do que no início da temporada".

"Os resultados dos últimos jogos não têm sido os melhores, mas na nossa opinião estamos melhores. Estamos a criar jogo como idealizámos. Estamos melhor do que no início do campeonato. Sabemos que há aspetos do jogo que temos que corrigir. O nosso adversário está cada vez mais confiante e seguro. Não podemos fugir da nossa ideia", referiu o treinador que sabe bem a estratégia que tem que utilizar na Luz:"Temos que tentar controlar para depois criar problemas e depois tentar vencer".

O treinador famalicense garantiu que o facto de o Famalicão nunca ter vencido no Estádio da Luz não é algo que desmotive.

"Nunca ganhámos no Estádio da Luz. Tivemos saídas complicadas esta época e em todas fomos competentes e competitivos e só numa delas é que perdemos. Mas não olhamos para trás, não vamos entrar na Luz a pensar no jogo em Alvalade. Vamos lá disputar o jogo e vamos tentar não fugir da nossa ideia, da nossa filosofia", admitiu ainda.

Em relação aos maus resultados dos últimos jogos, o técnico garantiu que o problema está identificado e que tudo está a ser feito para reverter.

"O problema é coletivo. Não é num setor. O número reduzido da nossa linha defensiva não ajuda o processo. O que identificamos tem a ver com a forma como atacamos. Estamos a tentar corrigir isso. Não queremos mudar porque vamos deixar de ser tão eficazes na frente. Se calhar seria mais cómodo para nós fechar as nossas linhas. Mas não vamos por aí", garantiu ainda.

João Pedro Sousa recusou-se, como vem sendo habitual, a comentar a arbitragem, ainda assim, teceu comentários sobre o videoárbitro.

"De arbitragem não vou falar. Mas há uma coisa que eu não gosto, jogos parados durante 7 ou 10 minutos. É demasiado tempo. O árbitro erra, como eu errei no último jogo, como os jogadores erram, mas o VAR não pode errar. Aceito erros do árbitro do VAR já não", disse.

O Famalicão, terceiro classificado, desloca-se este sábado ao Estádio da Luz para defrontar o líder Benfica, às 18h00 horas, numa partida relativa à 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.