Treinador do Famalicão quer "continuar a tentar fazer o máximo possível"

O técnico da equipa famalicense afirmou que "assumir ou não a Europa não é questão" e que não tinha "problemas com isso", mas garantiu que tem consciência do lugar que ocupa e que a Liga Europa é um objetivo ao alcance da sua equipa.



"Se desde o início o discurso foi sempre de olharmos para o nosso grande objetivo e para nos focarmos sempre no próximo adversário, não fazia sentido agora alterarmos. Mas também não escondo que sabemos a posição em que estamos, o que podemos alcançar e a ambição que temos. E vamos lutar pelos 21 pontos que estão em disputa. Vamos tentar fazer o máximo possível. Mas, neste momento, são só três os pontos em disputa, no jogo com o Moreirense", referiu o treinador.



João Pedro Sousa teceu grandes elogios ao adversário, considerando tratar-se "das melhores equipas da I Liga".



"Tal como tinha dito na primeira volta, o Moreirense é das melhores equipas da I Liga e é muito difícil de bater. É uma equipa muito bem organizada, com qualidade individual em todos os setores. São competentes em todos os momentos do jogo, dominam bem vários momentos do jogo e vamos encontrar um adversário que, tal como nós, já atingiu o seu grande objetivo da época. Acredito, por isso, num bom espetáculo entre duas equipas que atravessam um bom momento e que vão seguramente as duas lutar pelo mesmo objetivo, que é a vitória", referiu ainda.



Quando questionado sobre se o Famalicão poderia ser uma das equipas mais fortes do campeonato, o treinador apontou algumas debilidades que a equipa precisa analisar.



"O Famalicão é uma das boas equipas do nosso campeonato. Contra as equipas mais fortes, para além de bons resultados, fizemos bons jogos, mas o campeonato não se faz só com os ‘grandes’. O passado diz-nos que tivemos algumas dificuldades contra equipas que estão nos últimos lugares da classificação e é isso que temos de analisar, retificar e melhorar para sermos mais equilibrados com qualquer adversário", explicou.



João Pedro Sousa defendeu ainda que o Famalicão se preparou bem durante a paragem do campeonato, devido à pandemia da covid-19, e, por isso, está agora a fazer bons resultados na prova.



"Fizemos o nosso trabalho, acho que nos preparámos bem, mas pelo que tenho visto acho que há outras equipas que, claramente, se prepararam também muito bem. E olhar só para os resultados é muito redutor. Recordo que a nossa fase negativa foi, na minha opinião, a melhor a nível exibicional", finalizou.



O Famalicão, no quinto lugar, com 44 pontos, joga na quarta-feira em casa do Moreirense, 10.º classificado, com 34, às 21h15 horas, numa partida da 28.ª jornada da I Liga de futebol.