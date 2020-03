Treinador do Famalicão quer vencer Belenenses SAD "competitivo"

O treinador João Pedro Sousa afirmou hoje que o Famalicão quer vencer um Belenenses SAD "competitivo", que vive um "momento positivo", em partida da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.



Sexto classificado, com 36 pontos, o Famalicão encerrou um ciclo de seis jogos sem vencer para o campeonato na terça-feira, frente ao Sporting (3-1) e ambiciona o segundo triunfo consecutivo na visita ao Estádio Nacional, apesar de ter noção de que o Belenenses SAD, treinado por Petit, é uma equipa "consistente", com sete pontos somados nos três últimos jogos, realçou o técnico dos minhotos.



"Estamos preparados para um jogo difícil, contra uma equipa difícil, muito competitiva, que atravessa um momento muito positivo. É uma equipa consistente, muito pressionante também, com jogadores rápidos e experientes. Trabalhámos bem numa semana que foi mais curta. O nosso objetivo passa claramente por ganhar o jogo", disse, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 15:00, em Oeiras.



João Pedro Sousa disse ainda esperar um jogo com duas equipas a quererem ganhar, até porque os ‘azuis' de Lisboa, com os pontos somados nos últimos três jogos, subiram ao 13.º lugar, com 25 pontos, mais nove do que a primeira equipa abaixo da ‘linha' de água, o Portimonense (17.º).



"Esperamos um Belenenses SAD à procura da vitória. É uma equipa se desdobra muito bem e que quer ganhar a bola em zonas subidas do campo. Temos de estar preparados para isso. Espero um jogo com duas equipas a tentarem ganhar, aberto", antecipou.



Apesar do regresso às vitórias na jornada anterior, o Famalicão sofreu sempre nos últimos nove jogos oficiais (19 golos, no total), e o seu treinador assumiu que o "processo defensivo" é o momento do jogo em que a equipa mais tem de "melhorar e evoluir", até porque se sente quase sempre "desconfortável" quando não tem a bola.



Com o central Riccieli e o extremo Fábio Martins indisponíveis, por castigo, João Pedro Sousa pode contar novamente Gustavo Assunção, médio defensivo até agora utilizado em 28 jogos oficiais, que dá "mais liberdade tática" à sua equipa pelas "várias dinâmicas" que possibilita no "corredor central".



O técnico recusou ainda que o Famalicão possa tirar proveito classificativo das trocas de treinador no Sporting de Braga (terceiro classificado, com 43) e no Sporting (quarto, com 39) - Rúben Amorim mudou-se de Braga para Alvalade na quinta-feira, sendo substituído nos ‘arsenalistas’ por Custódio.



"Não [creio que isso beneficie o Famalicão]. Recordo-me do exemplo do Sporting de Braga: na última vez que trocou de treinador, somou só praticamente vitórias", disse, em referência a Rúben Amorim, que, nos 13 jogos pelos bracarenses, venceu 10, empatou um e perdeu dois.



O Famalicão, sexto classificado da I Liga, com 36 pontos, visita o Belenenses SAD, 13.º, com 25, em partida da 24.ª jornada, agendado para as 15:00 de domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.