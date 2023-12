Treinador do Gil Vicente espera "jogo competitivo" em casa do Arouca

“Perspetivo um jogo muito competitivo. Creio que se vão defrontar duas boas equipas, que querem subir patamares nesta maratona que é o nosso campeonato. Prevejo que este campeonato vá ser muito competitivo até ao final. Acho que vai ser um bom jogo porque as duas equipas procuram jogar um bom futebol”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da partida de sábado.



Sobre a estratégia para anular o Arouca, o treinador da formação de Barcelos salientou que o principal objetivo é a conquista de pontos.



“Temos que ser um Gil Vicente muito concentrado, focado e confiante no que podemos fazer. E conquistar pontos, até porque ainda não o fizemos fora de casa”, denotou.



As dificuldades que o adversário pode criar é algo que Vítor Campelos tem bem identificado: “O Arouca é uma equipa com um excelente plantel. É uma equipa que tem boas individualidades, tem um treinador novo há relativamente pouco tempo, por isso estão a assimilar as novas ideias. Mas dá para ver que é uma equipa organizada, tem boas individualidades e, por isso, temos que estar muito concentrados e focados a todos os pormenores”.



O treinador do Gil Vicente frisou ainda que a equipa luta diariamente por crescer e apontou um objetivo para o fim da primeira metade do campeonato.



“Sabemos que na alta competição os detalhes podem ser decisivos. Da mesma forma que digo isto, também digo que devemos fazer o mesmo em relação aos nossos adversários e provocar que esses detalhes, esses erros possam pender a nosso favor. Com toda a certeza que a equipa vai crescer durante o campeonato. Todas as equipas têm momentos bons, outros menos bons. Por isso, temos que estar focados e saber qual o nosso caminho. E, agora que faltam quatro jogos para terminar a primeira parte do campeonato, gostávamos muito de ultrapassar a margem de pontos que foi alcançada o ano passado, os 18 pontos”, concluiu.



O Gil Vicente, em 14.º lugar, com 12 pontos, desloca-se no sábado, às 18:00, ao reduto do Arouca, 17.º classificado, com 10, numa partida que será arbitrada por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.