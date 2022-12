Treinador do Gil Vicente garante equipa "competitiva" para duelo com FC Porto

"Temos o mérito de estarmos nesta fase da prova e queremos chegar o mais longe possível. Talvez no início da época não fosse um objetivo vencer a Taça da Liga, mas, em função dos jogos, podemos ir redefinindo os objetivos", disse o técnico dos barcelenses.

Daniel Sousa, que orienta o conjunto minhoto há três jogos, todos para a Taça da Liga, e ainda não foi derrotado [duas vitórias e um empate], descartou a ideia de este duelo ser o grande teste à sua liderança do plantel, apontando que a equipa "está bem, com bom espírito, e dentro do que foi planeado".

"Já se pode ver algumas das ideias que pretendo para a equipa, mas nesta fase a mais importante é mudar o `chip` e a perspetiva, e ambicionar outras coisas. Continuamos a ter de trabalhar, temos coisas as melhorar, mas tem havido evolução. Estamos competitivos", disse o treinador, que sucedeu a interino Carlos Cunha e a Ivo Vieira.

O técnico do Gil Vicente, que já trabalhou no FC Porto, como adjunto de André Villas-Boas, prevê "um jogo difícil, contra uma equipa do topo da tabela, que tem ambições de vencer a prova".

"A sede de vencer é uma das marcas do FC Porto. Sabemos que vamos encontrar um adversário difícil de contrariar e que vem de uma impressionante senda de vitórias. Da nossa parte, acredito que o que acontece dentro das quatros linhas é fruto do trabalho diário, nos treinos, e encontrei um grupo que gosta de trabalhar", vincou Daniel Sousa.

Questionado se espera os `dragões` na máxima força, já com os jogadores que estiverem no recente Mundial2022, o treinador gilista apontou que, "mesmo sem esses internacionais, o FC Porto tem várias soluções para colmatar possíveis ausências".

Para este desafio, o treinador dos barcelenses tem todos os jogadores do plantel disponíveis.

O Gil Vicente visita o FC Porto, na quarta-feira, a partir das 20:15, num encontro dos quartos de final da Taça da Liga, que vai ser arbitrado por Manuel Mota, da associação de Braga.

O vencedor do encontro entre minhotos e portuenses vai defrontar na `final four` da competição o `secundário` Académico de Viseu ou o Boavista, do escalão principal, que vai voltar a ser disputada pela terceira época seguida no Estádio Municipal de Leiria, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.