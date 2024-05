Treinador do Gil Vicente garante "respeito pela integridade da competição"

Tozé Marreco abordou o tema quando foi questionado sobre a motivação da sua equipa para este derradeiro de jogo, garantindo que o grupo de trabalho está focado em terminar a prova com uma vitória, perante um adversário que ainda luta pela fuga ao lugar do play-off de descida.



“A motivação é de fazermos o que mais gostamos e de representar o emblema que trazemos ao peito. Ainda estão três pontos em disputa e um campeonato para acabar. Há que ter respeito pela integridade da competição e por todos os colegas. Iremos lutar por um bom resultado”, assegurou o treinador dos barcelenses.



O técnico, que ainda não perdeu desde que assumiu o comando da equipa, há quatro jogos [duas vitorias e dois empates], antecipou um jogo “muito difícil” diante de um adversário a quem deixou elogios.



“Espero um jogo muito difícil, mas sabemos o que temos de fazer. O Estrela tem uma equipa bem organizada, que sabe o que faz. Conheço bem e admiro o trabalho do Sérgio Vieira, mas a situação do adversário não nos diz respeito. Quero sair vitorioso deste jogo”, vincou.



Já com a manutenção no principal escalão do futebol nacional garantida, o treinador, que tem contrato com os ‘galos’ até 2025, partilhou que já está a preparar a próxima época.



“Assim que a manutenção ficou assegurada [na semana passada], comecei a pensar na próxima época, escrevendo o que queria e a tirar as minhas notas. O planeamento da pré-época já está definido”, assegurou.



Sobre os elementos do plantel que vão transitar para 2024/25, e os setores que precisam de ser reforçados, o treinador garantiu que esse trabalho também está a ser feito.



“Sobre a questão do plantel vamos esperar. Há um grupo de jogadores que considero muito competentes e interessantes, mas o mercado é muito difícil. É algo que vamos trabalhar com a direção do clube”, prometeu.



Certa é a atenção que o treinador vai dar ao setor de formação do Gil Vicente, numa premissa que considerou ser essencial para a sustentabilidade do clube.



“A minha visão de clube é transversal. É preciso planear desde baixo até cima, com uma ideia conjunta do que se pretende fazer. Acredito muito no potencial do Gil Vicente na formação. Temos de desenvolver os nossos jovens e rentabilizá-los”, garantiu.



O Gil Vicente, 11.º classificado com 36 pontos, joga este sábado no terreno do Estrela da Amadora, 15.º com 30, numa partida agendada para as 15h30, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.