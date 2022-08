Treinador do Gil Vicente quer equipa a superar "mágoa" europeia em Famalicão

O treinador dos barcelenses reconheceu os erros cometidos nessa última partida, nos Países Baixos, que ditou o desaire por 4-0, na primeira mão do ‘play-off’, mas garantiu que os mesmos já foram dissecados com o grupo de trabalho como “algo normal no crescimento da equipa”.



“Naturalmente que a dureza do resultado frente ao AZ Alkmaar magoa, sobretudo pelos últimos dez minutos. Não podemos repetir os mesmos erros, os jogadores estão conscientes, já falámos sobre isso e temos de evitar que se repetiam. Mas também fizemos coisas boas, perante um adversário muito forte, que temos de reter”, analisou Ivo Vieira.



O técnico da formação de Barcelos apontou o Famalicão como uma “boa equipa, com organização e mais-valias individuais”, mas não considerou um trunfo o facto de na época passada ter orientado este mesmo adversário.



“Não vejo que haja grandes vantagens, são outras pessoas que estão a liderar o processo, há jogadores diferentes, e eu apenas consigo controlar a minha equipa. O meu foco está em montar uma boa estratégia para lutar pelo resultado com motivação e confiança”, disse Ivo Vieira.



O treinador também desvalorizou o facto do conjunto famalicense estar na cauda da tabela classificativa, ainda sem qualquer vitória amealhada.



“Estar em último não tem significado, vamos para terceira jornada, e qualquer equipa que vença sobe vários lugares. A tabela, nesta fase, não espelha a real qualidade das equipas”, apontou.



Ivo Vieira reconheceu ainda que deverá fazer alterações no ‘onze’ para esta receção aos vizinhos minhotos, dando “oportunidade a outros jogadores” que não alinharam no jogo da Liga Conferência.



Um desses regressos à equipa inicial deverá ser do avançado espanhol Fran Navarro, que no jogo nos Países Baixos ficou de fora, por precaução, devido a uma mialgia, mas segundo o treinador “está agora apto” a dar o seu contributo.



Também o defesa esquerdo Lucas Barros já superou os problemas físicos que o limitaram na última semana, mas não é certo que regresse às opções, pois o clube está a analisar pedidos de empréstimo que chegaram sobre o jogador, que com a chegada do também reforço Adrián Marín perdeu espaços para se afirmar esta época em Barcelos.



O avançado Murilo Souza e o guarda-redes Kritciuk continuam em processo de recuperação de lesões e estão fora desta partida.



O Gil Vicente recebe este segunda-feira o Famalicão, numa partida agendada para as 20:15, que terá arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.