Treinador do Gil Vicente quer mostrar crescimento da equipa no duelo com Vizela

Agora que terminou a prestação nas competições europeias temos de nos focar no campeonato que é o nosso principal objetivo. Podemos dizer que, pelos jogos que fizemos, crescemos como equipa e agora vamos nos empenhar em ter uma boa prestação na tabela classificativa e somar pontos”, disse o treinador gilista.



Ivo Vieira antecipou “um jogo difícil pela natureza do adversário”, esperando um Vizela “de luta, garra e bem orientado”.



“A dificuldade será pela qualidade do Vizela e pelas características do ambiente que se vive naquele estádio. Mas isso também é apelativo para o jogo. Temos de estar preparados para tudo e, sobretudo, ter uma abordagem competente”, analisou.



O treinador dos minhotos espera uma equipa “intensa nos duelos e a discutir o jogo”, e não considerou que a participou nas provas europeias, com quatro jogos disputados, tenha criado debilidades físicas no seu grupo.



“Em termos físicos a equipa tem dado uma boa resposta, não vai ser por aí. Julgo que a carga da Liga Conferência Europa ficou para trás, até porque fomos fazendo algumas alterações na equipa e tivemos mais um dia para recuperar”, aponto Ivo Vieira.



Para este desafio o treinador dos ‘galos’ ainda não pode contar com o guarda-redes Kritciuk e o avançado Murilo Sousa, que ainda recuperam de lesão.



O Gil Vicente joga esta segunda-feira no terreno do Vizela, numa partida agendada para as 21:15, que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da associação de Porto.