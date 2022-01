Treinador do Marítimo recusa deslumbramento pela sequência positiva de resultados

A formação ‘verde rubra’ venceu as três últimas jornadas, alcançado uma sequência de três vitórias consecutivas pela primeira vez na presente temporada, tendo, inclusive, vencido na Pedreira na ronda anterior, ao bater o Sporting de Braga por 1-0.



“Os jogadores mantêm-se com os pés bem assentes, porque sabemos que nesta Liga podemos subir escadas, mas também se cai com muita facilidade, por isso, não nos deslumbramos com nada, sentimos é que temos de continuar a trabalhar muito”, salientou o ‘timoneiro’ maritimista.



O treinador natural de Paços de Ferreira diz que a equipa insular tem de continuar a manter o equilíbrio que tem vindo a apresentar até agora e não se deixar “deslumbrar nos momentos de felicidade, nem ficar em depressão nos momentos opostos”.



Sobre o adversário da 19.ª jornada da I Liga, Vasco Seabra sublinhou a alteração de treinador e ressalvou a boa prestação da formação de Belém nos últimos dois jogos, apesar dos resultados, “o primeiro em Famalicão (derrota por 1-0) e o segundo contra o FC Porto (1-4), o qual, inclusivamente, esteve a ganhar até ter uma expulsão”.



“Trata-se de um adversário com uma vontade muito grande de crescer na classificação e, por isso, vem à procura de pontos. Se não estivermos no nosso melhor nível vamos sofrer e passar dificuldades”, afirmou, relembrando que “há dois meses, o Marítimo encontrava-se apenas uma posição acima do Belenenses SAD”.



Quando confrontado com a conquista de 16 pontos em 21 possíveis, o sucessor de Júlio Velázquez admitiu que não imaginou alcançar tantos pontos em tão pouco tempo quando chegou à Madeira, em 13 de novembro último.



“Nós acreditávamos que podíamos competir em todos os jogos. Estaria a mentir se achasse que, após sete jogos, poderíamos ter conquistado já 16 pontos”, frisou, salientando que, apesar de estar feliz com os 16 alcançados, o grupo está com muita vontade de somar mais três já no próximo encontro.



Sobre Bruno Xadas, que contraiu uma entorse no joelho esquerdo no fim de novembro, Vasco Seabra sublinhou que “está a começar a ganhar forma”, referindo ainda que, apesar do momento crescente na recuperação do médio, “ainda não sabe se vai surgir em convocatória”.



“Sabemos é que ele já está a dar passos para poder entrar na competitividade interna que temos vindo a referir, por isso, acreditamos que o Xadas, com um pouco mais de tempo, estará mais apto a poder competir e a lutar por um lugar como todos os outros”, destacou.



Em relação aos últimos dias da janela de transferências, o treinador maritimista diz estar satisfeito com o grupo de trabalho, mas salientou que não se opõe falar sobre “possíveis oportunidades que possam acrescentar qualidade ao plantel”.



O Marítimo, nono classificado, com 23 pontos, recebe o Belenenses SAD, que se encontra na 18.ª e última posição da tabela classificativa, com 11, em jogo da 19.ª jornada da I Liga, agendado para as 15:30 de domingo, com arbitragem de Vítor Ferreira, da AF de Braga.