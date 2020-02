Treinador do Moreirense apostado em "trazer pontos" do duelo com o Benfica

"Sabemos da qualidade o Benfica, é o campeão nacional em título, o atual líder do campeonato, com um conjunto de jogadores de qualidade e bem orientados, mas, queremos fazer um bom jogo e, mesmo sabendo que será difícil, queremos trazer pontos do estádio da Luz", disse o técnico dos minhotos.

Questionado se a recente crise de resultados dos `encarnados` (apenas um triunfo nos último seis jogos) cria a alguma instabilidade no adversário, que o Moreirense possa aproveitar, Ricardo Soares não acredita num Benfica fragilizado.

"O Benfica vem de um conjunto de resultados que não são os melhores de acordo com o historial e o valor da equipa. Mas, nas equipas `grandes`, isso vale o que vale. Vi o que jogo que fizeram contra o Braga e podiam estar a ganhar por 3-0 ao intervalo. Não acredito em crises no futebol, mas sim em resultados negativos e positivos. Só com um dia mau do Benfica, e um dia excelente do Moreirese, podemos trazer pontuar na Luz", disse o técnico.

Ainda assim, Ricardo Soares promete uma equipa "a jogar um futebol positivo", com a convicção de que "só fazendo golos" é possível "conseguir um bom resultado".

"Vai ser um Moreirense igual a si próprio. Uma equipa que quer fazer um bom jogo, com um futebol positivo, e que tem a convicção de que é importante fazer golos no estádio da Luz, para trazer pontos. Estamos confiantes", vincou o treinador da formação da Moreira de Cónegos.

Na última visita ao reduto das `águias`, na época passada, o Moreirense arrancou uma vitória por 3-1, mas Ricardo Soares considera que esse jogo não pode servir de comparação com este duelo.

"Eram equipas com determinados jogadores e no caso do Moreirense com diferentes ideias de jogo. A única coisa que pode ter um paralelismo é a nossa vontade enorme de pontuar e fazer uma boa partida", disse o técnico dos minhotos.

Para este desafio, Ricardo Soares não pode contar com Nuno Santos, que está no clube por empréstimo dos `encarnados`, além dos lesionados Djavan, Luther Singh e Ibrahima Camará.

O Moreirense, 11.º classificado, com 26 pontos, desloca-se n segunda-feira ao terreno do Benfica, líder do campeonato, com 57, numa partida agendada para as 20:45 e que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.