Treinador do Moreirense projeta jogo de “alta intensidade” em Paços de Ferreira

“Sentimos que vamos defrontar um adversário extremamente difícil, que apresenta oito vitórias e dois empates nos últimos 10 jogos em casa. É uma oportunidade para nos desafiarmos e ser altamente competitivos, procurando manter o nosso registo de jogo e pontual, que tem sido de acrescento”, vincou o técnico, em conferência de imprensa.



Os vimaranenses têm de “aumentar a consistência e fazê-la perdurar por mais tempo” para prolongar uma série recente de quatro triunfos e uma derrota fora de portas frente à equipa sensação do campeonato, reflexo do “bom trabalho que Pepa tem feito”.



“Acredito que há vários fatores. A maioria dos jogadores transitou da época passada juntamente com o treinador e criou bases de consistência, que trouxeram regularidade e relações. Essas relações perduram quanto mais pontos se acrescenta e essa confiança é traduzida pela qualidade individual e, sobretudo, coletiva que é bem patente”, analisou.



Vasco Seabra vai estar pela primeira vez na Mata Real como adversário do Paços de Ferreira, clube que comandou de dezembro de 2016 a outubro de 2017, após ter sido adjunto e liderado a equipa de juniores durante três épocas.



“É um jogo difícil e cada um tem a sua história. Este tem a curiosidade de ser com um clube onde estive muitos anos e tenho amigos e familiares. O lado bom do futebol é quando regressamos a locais onde somos bem recebidos e fomos bem tratados. Mal o árbitro apita, é um jogo de batalha e a nossa causa é conquistar os três pontos”, admitiu.



Derik Lacerda acusou queixas no ombro direito e ficará afastado da próxima partida do Moreirense, juntando-se aos lesionados Pedro Amador, Sori Mané e Pedro Nuno, enquanto Steven Vitória recuperou de problemas no joelho direito e foi dado como apto.



Já Anthony D’Alberto e Fábio Pacheco cumpriram castigo no empate com o Rio Ave (1-1) e estão de regresso às opções de Vasco Seabra, em sentido inverso a Filipe Soares, convocado esta semana por Rui Jorge para representar Portugal no Europeu de sub-21.



“Tem tido um trajeto ascendente, está num momento muito bom e acho que foi uma chamada merecida. Estamos felizes e acreditamos que terá as suas oportunidades para jogar pela seleção. É um facto importante e um motivo de orgulho para todos nós. É um prémio para todo o grupo, que ajuda o Filipe a ser melhor e a valorizá-lo”, concluiu.



A equipa das ‘quinas’ vai defrontar Croácia, Inglaterra e Suíça na fase de grupos do Campeonato da Europa da categoria, entre 24 e 31 de março, na Hungria e Eslovénia, que coincide com a paragem da I Liga para os compromissos das seleções nacionais.



O Moreirense, oitavo, com 30 pontos, visita o Paços de Ferreira, quinto, com 41, no sábado, às 15:30, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, num jogo da 24.ª jornada do campeonato, com arbitragem de João Bento, da associação de Santarém.