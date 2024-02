Treinador do Moreirense quer "anular coisas positivas" do Sporting de Braga

Convencido de que a formação ‘arsenalista’ vai estar ainda “mais rigorosa” e “mais concentrada” do que o habitual, após ter empatado na receção ao Desportivo de Chaves (1-1), na quarta-feira, o treinador congratulou o adversário pela conquista da Taça da Liga e pela “qualidade individual” que pode, a qualquer momento, “resolver um jogo”, mas afirmou que os ‘cónegos’ vão lutar pela vitória.



“Vamos tentar pôr em prática o que somos como equipa, tentando anular as coisas positivas do Sporting de Braga. (…) Eles vão encontrar uma equipa muito tranquila e motivada. Não temos nada a perder e temos tudo a ganhar. Temos de ser felizes em campo. Temos sido muito ambiciosos. Por isso é que ganhamos mais vezes [do que perdem]”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga.



Sexta classificada, com 32 pontos, fruto de nove triunfos, cinco empates e cinco derrotas, a equipa da vila de Moreira de Cónegos tem de estar “focada e rigorosa” na defesa frente a um adversário com experiência de Liga do Campeões, com “dois jogadores para cada posição muito equivalentes”, e que conta com os regressos dos médios João Moutinho e Vítor Carvalho após castigo, acrescentou o treinador.



Sem qualquer expectativa de que os bracarenses possam apresentar “algum cansaço” face à recente sequência de seis jogos em 22 dias, Rui Borges mostrou-se feliz com o plantel ao seu dispor, após seis entradas e duas saídas, as do médio Wallisson e do ponta de lança André Luís, “um líder” no seio do balneário.



O ‘timoneiro’ da equipa do concelho de Guimarães frisou que o médio Castro, ex-Sporting de Braga, “acrescenta força” ao plantel, que Vinicius Mingotti oferece “rigor e compromisso” no eixo do ataque e que os três reforços mais jovens, Carlos Henrique, Miguel Rebelo e Luís Asué, são apostas de futuro, apesar de Asué poder ser “aposta a médio prazo”, até pela recente experiência na Taça das Nações Africanas, ao serviço da Guiné Equatorial.



“Somos um clube que tenta valorizar alguns miúdos. É um bocadinho essa a imagem do Moreirense. Estamos aqui para os fazer crescer”, resumiu.



O Moreirense, sexto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 32 pontos, visita o Sporting de Braga, quarto, com 37, em jogo marcado para as 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.