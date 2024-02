Treinador do Moreirense quer "coletivo rigoroso" perante Farense "forte em casa"

Apesar de esperar um jogo “muito diferente” do que se realizou na segunda-feira, com o Sporting (derrota por 2-0), perante um adversário diferente, com um sistema de jogo diferente, o técnico alertou que os minhotos têm de ser “mais rápidos” na hora de decidir e de agir, seguindo o exemplo da mobilidade demonstrada na segunda parte da receção aos ‘leões’.



“Compete-nos ser o que temos sido desde o início da época, uma equipa muito intensa e comprometida, em que o coletivo tem de estar muito rigoroso. Acredito que estejamos preparados para o que vamos encontrar em termos de público, de duelos, de intensidade”, disse, na conferência de antevisão ao embate marcado para as 15:30, em Faro.



À espera de “um público que empurra a equipa da casa” no Estádio de São Luís, o técnico dos ‘cónegos’ pediu “equilíbrio emocional” aos seus pupilos e vincou que a equipa treinada por José Mota, nona da tabela, com 26 pontos, é “forte em casa”, distinguindo-se especialmente na hora de contra-atacar.



“É uma equipa muito competitiva, um pouco à nossa imagem, com a base da época passada, que se torna forte e intensa em casa. É uma das melhores equipas nas transições ofensivas e tem especialistas em bolas paradas. É uma equipa objetiva. Tem jogadores agressivos no último terço, que procuram as costas da linha defensiva”, descreveu.



Convencido de que o jogo pode ser decidido nos pormenores, Rui Borges vincou que o Moreirense, sexto classificado da I Liga, com 35 pontos, quer ter bola e só admitiu não a ter por “mérito do adversário”, tal como aconteceu na receção ao Sporting.



“Espero que isso não aconteça com o Farense. Vamos encontrar uma equipa que quer encurtar a distância para nós. Vamos encontrar um treinador experiente. Cabe-nos fazer o nosso jogo, respeitando o nosso adversário, nos seus pontos fortes e mais fracos”, prosseguiu.



O ‘timoneiro’ da equipa da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, rejeitou ainda que a obtenção dos 35 pontos, marca com a qual nenhuma equipa desceu na última década, tenha causado um possível relaxe no plantel e disse ver os jogadores com “ambição de chegarem mais longe” no campeonato e também nas suas carreiras individuais.



Para Rui Borges, o Moreirense está determinado em mostrar um “trabalho consistente do início ao fim” e em tentar uma segunda volta com os mesmos 29 pontos da primeira, objetivo que, a confirmar-se, valeria aos ‘cónegos’ a melhor pontuação de sempre no escalão maior.



“O grande desafio é sentir a ambição do grupo. Chegar aos 29 pontos seria uma pontuação muito boa, mas sabemos que é difícil fazer uma segunda volta como a primeira, com equipas a precisarem de pontos”, referiu.



O Moreirense, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 35 pontos, visita o Farense, nono, com 26, em partida agendada para as 15:30 de sábado, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.