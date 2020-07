Treinador do Moreirense quer "trazer pontos" do duelo com o campeão FC Porto

Com uma posição tranquila na tabela classificativa [8.º lugar], e o objetivo da permanência já há algum tempo alcançado, Ricardo Soares acredita que pode surpreender um adversário que já assegurou o título nacional desta época.

"Sabemos que vamos defrontar o campeão nacional, mas iremos ao Estadio do Dragão para fazer o nosso trabalho, que passa por fazer um bom jogo e trazer pontos", assumiu o técnico.

O treinador do Moreirense reconheceu que os `dragões` "são um campeão justo", lembrando que a Liga "é uma prova de regularidade, em que o FC Porto somou mais pontos do que os rivais", mas, ainda assim, acredita que pode fazer mossa ao adversário nesta partida.

"Sabemos da valia do FC Porto e que este jogo vai exigir de nós um compromisso, caráter e ambição muito fortes para podermos equilibrar as coisas. Mas, se o adversário não estiver num dia bom e nós estivermos num dia excelente, as coisas podem ficar mais renhidas e permitir-nos conquistar pontos", disse Ricardo Soares.

O técnico dos `cónegos` reconheceu, também, que "é difícil" a sua equipa ainda chegar ao sétimo lugar da classificação, ocupado pelos `vizinhos` do Vitória de Guimarães, com mais três pontos, mas assegurou que, "enquanto houver hipóteses matemáticas, a equipa vai acreditar".

"A margem permite-nos acreditar que é possível, mas o oitavo lugar já é uma excelente classificação para o Moreirense. Ter apenas uma derrota em 14 jogos é importante para o clube preparar o futuro", analisou o treinador.

Sobre a sua continuidade no comando técnico do Moreirense, Ricardo Soares não se quis alongar, mas lembrou que "os objetivos que foram propostos foram alcançados".

"Não penso muito à frente. Um treinador sabe que nesta profissão é tudo volátil. O meu foco não é o próximo jogo, mas sim no próximo treino. A única coisa que digo é que estou feliz aqui, e que o trabalho está a ser bem desenvolvido. O importante é o clube estar a preparar o futuro", analisou Ricardo Soares.

Para este desafio com o FC Porto, o treinador do Moreirense, que não divulga a lista de convocados, não pode contar com o lesionado Luíz Henrique e também com Bilel, que, em final de contrato, já deixou o clube.

O Moreirense, sétimo classificado, com 43 pontos, desloca-se na segunda-feira ao Estádio do Dragão para defrontar o campeão FC Porto, com 79, numa partida agendada para as 21:15, com arbitragem de Carlos Xistra, da Associação de Futebol de Castelo Branco.