Treinador do Moreirense quer vencer "jogo difícil" com o Vitória de Setúbal

O técnico reconheceu hoje que a goleada imposta na ronda anterior, ao Gil Vicente (5-1), deu "confiança e motivação" à equipa de Moreira de Cónegos, mas também avisou que cada jogo tem as "suas nuances", lembrando que formação sadina venceu três dos últimos quatro jogos fora de casa: Paços de Ferreira (3-2), Belenenses SAD (1-0) e Tondela (3-0).



"O último jogo é passado. Estamos focados no Vitória de Setúbal. Espero um jogo difícil e equilibrado, mas vejo o grupo com muita vontade de vencer. Queremos proporcionar um bom jogo de futebol e somar pontos", disse o técnico, na antevisão à partida agendada para as 15:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.



Apesar de o Moreirense, atual 13.º classificado, com 21 pontos, estar "cada vez mais identificado" com o modelo de jogo que trabalha durante a semana, Ricardo Soares mostrou-se ciente de que o Vitória de Setúbal, atualmente no nono lugar, com 25, ‘cresceu’ depois de o espanhol Julio Velázquez ter assumido o cargo de treinador, em novembro.



"É uma equipa que manteve a consistência defensiva, mas, por outro lado, aumentou o potencial ofensivo. Sabemos que é uma equipa forte nas transições, agressiva, que coloca muita gente a defender", descreveu.



O treinador salientou, porém, que os ‘cónegos' devem estar mais preocupados em perceber estrategicamente o jogo e em saber "atacar os espaços oferecidos" pelo opositor, tendo ainda referido que o ‘onze' vai ser escolhido em função da "estratégia" que considera necessária para vencer o embate.



"Os jogadores têm a semana para provarem que querem jogar e têm feito isso com qualidade, empenho e dedicação. Feliz do treinador que tem um grupo com este caráter. Tenho confiança em todos, mas irei colocar aqueles que se enquadram na estratégia para o jogo. A equipa está sempre à frente de qualquer individualidade", reiterou.



