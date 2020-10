Treinador do Paços de Ferreira está infetado e em quarentena

"O treinador principal do FC Paços de Ferreira, Pepa, revelou teste positivo no exame SARS-CoV2, pelo que se encontra em isolamento. De forma preventiva, também dois elementos do `staff` profissional foram colocados de quarentena", pode ler-se na informação partilhada pelo Paços nas suas redes sociais.

Face a esta situação, entretanto, reportada à Autoridade Local de Saúde, foi acionado o Plano de Contingência do Clube.

Pepa é o terceiro caso positivo de covid-19 no Paços, depois de Diaby e João Amaral terem sido infetados na semana anterior ao jogo com o Sporting (derrota por 2-0), para a segunda jornada do campeonato.