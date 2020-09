Treinador do Paços de Ferreira estreia sete reforços nos convocados para Portimão

O técnico Pepa convocou hoje sete dos 10 reforços do Paços de Ferreira, de um total de 21 elementos, para o jogo da ronda inaugural da I Liga de futebol, no Algarve, frente ao Portimonense, na segunda-feira.