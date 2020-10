Treinador do Portimonense quer equipa "com competência" para vencer Santa Clara

“Espero que a nossa competência esteja num nível elevado no confronto com o Santa Clara, ao contrário do que sucedeu na jornada anterior com o Tondela, onde tivemos uma entrada amorfa e adormecida”, referiu Paulo Sérgio.



O técnico dos algarvios falava na conferência de imprensa de antevisão ao encontro que opõe o Portimonense, 16.º classificado, com quatro pontos, ao Santa Clara, sexto, com sete, agendado para domingo, às 15:00, no Estádio Municipal de Portimão, no Algarve.



O treinador indicou que a equipa trabalhou ao longo da semana para corrigir o que de menos bom foi feito, no sentido desta dar uma resposta diferente no confronto com a equipa açoriana.



“É imperioso entrar [no jogo] desde o primeiro minuto para competir, com discernimento, com a atitude correta e não podemos estar à espera para depois reagir quando as coisas estão a correr menos bem”, alertou.



Paulo Sérgio não espera encontrar facilidades diante do Santa Clara, uma equipa que considera “muito boa, muito confiante e que, apesar de ter feito um bom início de campeonato, tem apenas mais três pontos” que os algarvios.



“É um desafio para nós, porque é um adversário que podemos apanhar na classificação, vencendo-o aqui. Está a uma distância de três pontos, joga bem e tem sido bastante eficaz, nomeadamente o seu ponta de lança Thiago Santana, que tem todos os golos da equipa [cinco]”, indicou.



Embora o avançado açoriano tenha sido o autor de todos os golos do Santa Clara esta temporada, Paulo Sérgio assegurou que este “não vai merecer atenção especial” no domingo.



“Ele merece a mesma atenção que os outros, porque apenas tem concretizado o jogo ofensivo da sua equipa, é mérito da equipa. Tem aproveitado bem, num início de temporada fulgurante e esperemos que isso seja interrompido aqui no domingo”, avançou.



O treinador dos algarvios acrescentou que “há que olhar para toda a equipa do Santa Clara, mas, principalmente, olhar para o Portimonense e fazer perdurar no tempo tudo o que de bom tem vindo a fazer”.



“Queremos eliminar o tempo em que não temos estado tão bem, porque em todos os jogos temos tido períodos muito bons, no entanto as derrotas por 1-0 deixam-nos sempre com aquele amargo de boca, porque tanto poderiam ter caído para um lado como para outro e, infelizmente, ainda não caiu para o nosso”, lamentou.



Paulo Sérgio disse ainda que do plantel apenas o lateral-direito Fahd Moufi e Hackman estão impedidos de dar o seu contributo para o jogo com o Santa Clara.



O franco-marroquino Moufi aguarda pelos resultados dos exames que mostrem que está recuperado da covid-19 e o também lateral-direito Hackman, a recuperar de uma intervenção cirúrgica.



O treinador indicou que os casos de infeção por covid-19 detetados na equipa dos sub-23 do Portimonense “causa sempre preocupação e faz com que todos fiquem mais alerta”, adiantando que a equipa principal treina e joga em zonas e alturas diferentes , sem que se cruzem uns com os outros”.



Um total de 15 casos de infeção pelo novo coronavírus foi detetado na equipa de futebol de sub-23 do Portimonense, confirmou hoje a delegada de saúde regional do Algarve, Ana Cristina Guerreiro, na habitual conferência de imprensa quinzenal de balanço da situação epidemiológica na região.