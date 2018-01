Treinador do Rio Ave atribui "favoritismo teórico" ao Sporting de Braga no sábado

Lusa 05 Jan, 2018, 19:37 | Futebol Nacional

"Quem está à frente [na classificação] e joga em casa é sempre, teoricamente, favorito. Mas o fundamental é termos um bom jogo de futebol, que, seja qual for o resultado, deixe as pessoas satisfeitas", disse o técnico dos vila-condenses.



Apesar do tempo reduzido para preparar este desafio, e ter já no horizonte a partida com o Aves, na próxima semana, para os quartos de final da Taça Portugal, Miguel Cardoso prometeu "um Rio Ave igual a si mesmo".



"Não vamos abdicar dos nossos princípios e valores. Vamos procurar manter a nossa forma de jogar, seja qual for a constituição da equipa. Queremos ser competitivos, num jogo de dificuldade elevada", vincou.



Sobre o adversário, Miguel Cardoso espera "um Braga à imagem do que tem sido, muito constante", enaltecendo "a riqueza do plantel" dos minhotos.



"Têm toda a capacidade mudar a equipa e fazer face às perdas que tenham para encarar no ciclo de jogos que enfrentam", disse.



O treinador abordou, ainda, a questão do mercado, nomeadamente a entrada do primeiro reforço de inverno, o avançado angolano Gelson Dala, emprestado pelo Sporting, admitindo que o jogador vai precisar de adaptação ao clube.



"É um atleta que tem qualidades, já as provou no seu pais, mas também nos momentos em que apareceu no seu clube, sobretudo na equipa B. Veio para o Rio Ave para ser uma aposta a seu tempo. Vem para uma realidade distinta e terá de fazer um processo de adaptação, mas temos consciência que nos poderá ajudar", disse o treinador.



Miguel Cardoso destacou o seu novo pupilo por ser um jogador "rápido, técnico, com agressividade", apontando que "quando perceber as tarefas ofensivas e defensivas que da equipa poder+a ajudar, principalmente na posição 9".



O técnico da formação da foz do Ave falou, ainda, da possibilidade de perder jogadores durante esta janela de transferência, reconhecendo que isso poderá deixar a equipa mais frágil.



"Preocupa-me sempre perder jogadores, uma vez que se isso acontecer, e ainda não tenho informações nesse sentido, é sempre difícil para um treinador substituir alguém que já está rotinado nos processos da equipa", partilhou.



Como habitualmente, Miguel Cardoso não divulgou a lista de convocados para o duelo com o Sporting de Braga, mas já sabe que não poderá contar com os lesionados Cássio, Nadjack e Yazalde, além do castigado Yuri Ribeiro.



O Rio Ave, quinto classificado com 27 pontos, desloca-se este sábado ao terreno do Sporting de Braga, quarto com 34, numa partida agendada para as 20:30.