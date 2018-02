Treinador do Rio Ave diz que "sofrer nove golos em dois jogos não agradou"

Lusa 09 Fev, 2018, 19:06 | Futebol Nacional

Nas duas últimas jornadas, nas visitas aos redutos do Portimonense e Benfica, os vila-condenses encaixaram um total nove golos, que precipitaram duas derrotas pesadas.



Apesar desses desaires, o treinador do Rio Ave acredita que a resposta a esses dois maus momentos será dada já no jogo deste sábado, na receção ao Marítimo, de 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



"Sofrer nove golos em dois não é algo que nos agrade, mas analisámos o porquê e esta semana trabalhámos sobre isso para estaremos devidamente preparados para o jogo com o Marítimo", afirmou o treinador.



Miguel Cardoso não apontou erros graves à equipa nesses dois últimos jogos, mas reconheceu que teve de fazer algumas correções que foram bem aceites pelos atletas.



"Discutimos os erros com os jogadores e fizemos-lhe ver o caminho que temos que percorrer. Tivemos uma excelente resposta ao nível de treino e muitas vezes é tendo a consciência do que se fez mal que permite assumir o que se quer fazer bem. Acredito que a equipa vai dar uma resposta forte e procurar ter qualidade no seu jogo", afirmou.



Para dificultar a tarefa de recuperação da equipa da foz do Ave estará o Marítimo, que visita os Arcos num período de menor fulgor - não vence há sete jogos consecutivos para o campeonato -, mas, ainda assim, a merecer muitos elogios do treinador do Rio Ave.



"O Marítimo vai querer jogar, é uma equipa que procura o jogo longo nos corredores, no espaço entre o central e o lateral, e também aposta muito nas segundas bolas. Tem uma ideia que tem dado resultados, porque aproveita os momentos ofensivos com jogadores de qualidade. Temos que ter um respeito grande e sermos rigorosos para vencermos", analisou o treinador do Rio Ave.



Para este desafio, Miguel Cardoso, que não divulgou alista de convocados, volta a ver o seu lote de opções engrossar, com os regressos de Pelé e Yuri Ribeiro ao lote dos disponíveis, assim como de Nadjack e Lionn, que recuperaram e mazelas.



Ficam de fora, por impedimento físico, apenas Leandrinho e Gelson Dala.



O Rio Ave, quinto classificado com 33 pontos, recebe este sábado o Marítimo, oitavo com 29, numa partida agendada para as 16:00, em Vila do Conde.