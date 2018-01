Treinador do Rio Ave garante plantel "com foco, intensidade e concentração"

Lusa 02 Jan, 2018, 17:39 | Futebol Nacional

O técnico dos vila-condense foi questionado, à margem da antevisão da partida desta quarta-feira, frente ao Paços de Ferreira, da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, se as recentes notícias do alegado envolvimento de jogadores do clube em esquemas de viciação de resultados abalaram o plantel, garantido que o grupo está sereno.



"Os jogadores têm trabalhado com rigor e muita capacidade de entrega desde o início da época. Têm dado uma resposta cabal e certamente o continuarão a fazer com o mesmo foco, intensidade e concentração", garantiu Miguel Cardoso.



Assim, e 'fintando' as polémicas, o técnico vincou que o seu trabalho "é preparar os jogos de acordo com o seu contexto, e seguindo os planos traçados desde o inicio da época, para dar a melhor resposta".



Para este duelo com os pacenses, Miguel Cardoso espera "um jogo difícil e complicado", desvalorizando os recentes resultados intermitentes do Paços de Ferreira no campeonato.



"Vejo um adversário com traços de competência. Uma equipa com boa organização defensiva e com jogadores com mais valia técnicas e táticas no processo ofensivo. Terá de ser um Rio Ave ao mais alto nível para conseguir vencer", afirmou.



O treinador foi ainda questionado sobre eventuais saídas no plantel nesta reabertura do mercado de transferências, nomeadamente num negócio envolvendo Rúben Ribeiro e Sporting, garantindo que não tem conhecimento de saídas confirmadas.



"Não sei se vou perder algum jogador, até porque pedi que todos os assuntos internos fossem tratados o mais tardiamente possível, para termos todo o plantel focado nos nossos objetivos competitivos", partilhou.



No entanto, o técnico dos vila-condenses considera normal que exista cobiça de outros emblemas em jogadores do Rio Ave.



"Temos um conjunto de jogadores que têm mostrado coisas boas, também como reflexo de um trabalho coletivo, e é natural que se promovam. Não temos 'Maradonas' mas temos bons jogadores e muito competentes", afirmou.



Miguel Cardoso não divulgou a lista de convocados para a partida com o Paços de Ferreira, mas já poderá contar com o médio Pelé, que regressa de castigo.



Em sentido inverso, o guarda-redes Cássio, a recuperar de uma lesão muscular, mantém-se em dúvida para este desafio.



O Rio Ave, sexto classificado com 24 pontos, recebe esta quarta-feira o Paços de Ferreira, 15.º com 13, numa partida agendada para as 20:15.