Treinador do Rio Ave não sente "mais responsabilidade" para a reta final da Liga

Na antevisão ao duelo de sexta-feira, frente ao Vitória de Guimarães, da 29.ª jornada do campeonato, o técnico dos vila-condenses acredita que o plantel que dirige vai manter-se estável nas seis rondas que faltam na competição.



"Não sinto a minha equipa com mais responsabilidade. Vejo um grupo estável e alegre, que sabe que tem feito uma campanha muito boa, mas que também percebe que, até ao final do campeonato, muitas coisas podem ainda acontecer", disse o treinador.



A formação da foz do Ave desloca-se a Guimarães no quinto lugar da tabela classificativa, posto que poderá vir a dar uma qualificação para a Liga Europa na próxima época.



Nessa luta pelas competições da UEFA, e com mais 10 pontos em relação aos vimaranenses (10.ºs), Miguel Cardoso reconheceu que um triunfo neste desafio poderá arredar o adversário dessa disputa.



"Qualquer resultado que não seja somar pontos deixará o Vitória mais longe do objetivo de chegar ao quinto lugar. Mas temos o máximo respeito por todos adversários, e sabemos que este vai levar ao limite a procura por um bom resultado", analisou Miguel Cardoso.



O treinador do Rio Ave antecipou "um bom jogo", lembrando que os minhotos têm "uma equipa receada de excelentes jogadores tem um plantel de qualidade", desvalorizando intermitência apresentada pela equipa da 'Cidade Berço' esta época.



"Essa irregularidade do Vitória não nos diz respeito, não nos preocupa o que percorreram para trás. O fundamental é o que nós Rio Ave podemos fazer", acrescentou.



Questionado se, com tantas jornadas volvidas, ainda há espaço para que as equipas se possam surpreender em termos táticos, Miguel Cardoso lembrou que "cada jogo tem a sua história".



"O Vitória está a construir-se, tem pouco tempo com o novo treinador (José Peseiro), e a cada semana pode apresentar coisas distintas, nomeadamente na sua intencionalidade. Já o Rio Ave, dentro do seu modelo de jogo, pode também ajustar algumas estratégias de acordo com as dificuldades que o adversário irá colocar", concluiu.



Como habitualmente o treinador dos vila-condense não divulga a lista de convocados, mas sem lesões ou castigos tem o grupo na máxima força para esta partida.



O Rio Ave, quinto classificado, com 43 pontos, desloca-se na sexta-feira ao terreno do Vitória de Guimarães, 10.º, com 33, numa em jogo com início marcado para as 20:30.