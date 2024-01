Treinador do Rio Ave projeta “melhor segunda volta em exibições e resultados”

“Este grupo de trabalho tem dado tudo pelo Rio Ave e agora, com os reforços, teremos mais soluções para fazermos uma segunda volta melhor a nível exibicional e de resultados. Vejo os jogadores que estão a chegar a serem bem recebidos e a mostrar muita vontade de ajudar o grupo”, disse Luís Freire, em conferência de imprensa.



Os vila-condenses reforçaram-se, até ao momento, com o avançado Aziz, os médios João Teixeira e Tanlongo, o defesa Hélder Sá e o guarda-redes Cezary Mistza, devendo, nas próximas horas, oficializar as contratações do médio Adrien Silva e do extremo grego Marios Vrousai.



“O mercado de janeiro é sempre complexo, mas tem corrido como planeado, com jogadores que são adequados às nossas necessidades. Vamos ficar com uma equipa com mais soluções e capacidade para dar respostas a lesões e castigos. Ficaremos mais completos”, antecipou o técnico.



Luís Freire abordou este tema do mercado à margem da antevisão do jogo de quarta-feira, com o Estoril Praia, da 19.ª jornada do campeonato, em que espera que a sua equipa continue “a mostrar consistência”.



“Temos vindo a recuperar na tabela e estamos numa sequência de jogos com exibições consistentes. Queremos continuar a somar pontos e vencer este jogo, sabendo que temos de ser fortes defensivamente, mas competitivos a atacar, mostrando capacidade para impor o ritmo de jogo”, salientou.



Ainda assim, o treinador do Rio Ave espera um adversário “com um balão de confiança por aquilo que fez na Taça da Liga” deixando elogios aos ‘canarinhos’, que atingiram a final da competição, em que perderam com o Sporting de Braga no desempate por grandes penalidades, no sábado.



“Sabemos que o Estoril está galvanizado, que tem melhorado muito desde que o Vasco Seabra entrou, com jovens valores que estão a mostrar toda a sua capacidade individual”, apontou.



Questionado se um eventual desgaste físico do adversário será um trunfo para a sua equipa, Luís Freire contrapôs com a motivação dos estorilistas pela boa prestação na Taça da Liga e mostrou-se mais preocupado com o facto do Rio Ave voltar a jogar no sábado, na casa do FC Porto.



“Lamento termos de jogar esta quarta e logo depois no sábado, sabendo que não competimos há 10 dias. Em quatro dias teremos dois jogos. Resta-nos aceitar, planear bem e confiar na qualidade do nosso plantel”, concluiu.



Para o encontro com os estorilistas, Luís Freire ainda não pode contar com o avançado André Pereira, lesionado, nem com o defesa Miguel Nóbrega, castigado.