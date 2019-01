Treinador do Rio Ave promete equipa mais confiante para duelo com Tondela

Lusa Comentários 31 Jan, 2019, 16:55 | Futebol Nacional

Os vila-condenses venceram na visita aos madeirenses, por 2-0, na segunda-feira, para a 19.ª ronda, quebrando uma série de dez jogos consecutivos sem vencer no campeonato, algo que o treinador disse trazer mais confiança ao grupo de trabalho.



"Trabalhar em cima de vitórias é sempre melhor, e a probabilidade de êxito no jogo seguinte é maior. Sentimos que a vitória nos trouxe mais confiança e capacidade de trabalho, mas não podemos agora adormecer e relaxar sobre esse triunfo", afirmou Daniel Ramos, na conferência de imprensa da antevisão do encontro.



Sobre o adversário, o treinador do Rio Ave disse esperar um Tondela "determinado, persistente e que não desiste", e mesmo reconhecendo que a equipa de Pepa tem tudo um percurso algo intermitente, nas últimas jornadas - não vence há três jogos - espera um duelo com "muitas dificuldades".



"Contamos com um Tondela que venha disputar o jogo pelo jogo. O Pepa trabalha bem as suas equipas e, apesar de alguns resultados negativos, é um adversário que nos tem de deixar em alerta", vincou Daniel Ramos.



À margem deste jogo, o treinador do Rio Ave acedeu comentar as mais recentes contratações asseguradas pelo clube, casos do defesa Rúben Semedo e do médio Filipe Augusto.



"O Rúben traz-nos mais equilíbrio no corredor central, é um jogador de grande valia, rápido, com características interessantes para central, que vem trazer e mais competitividade na posição. O Filipe Augusto veio trazer combatividade e músculo à equipa, tem bom passe, faz várias posições, e a sua vinda deixa-nos mais competitivo", analisou.



Sobre as recentes polémicas em que esteve envolvido Rúben Semedo, o treinador do Rio Ave garantiu que isso fica no passado e que não tem interferência nesta etapa do jogador.



"Acredito no valor das pessoas e no contributo que podem dar. Espero que o Rúben e os outros possam fazer o seu trabalho da melhor forma. Não faço julgamento antecipado das pessoas", vincou Daniel Ramos.



Ainda sobre o mercado, o treinador não deu o plantel com fechado, tanto em questão de entradas como de saídas.



"O fecho de mercado é mais logo e estamos sempre a trabalhar em possíveis entradas. Vamos aguardar. Sobre saídas? Também podem acontecer, mas não apenas neste dia 31, porque há outros locais onde o mercado não fecha hoje", acrescentou.



O Rio Ave, nono classificado com 24 pontos, recebe o Tondela, 14.º com 19, na sexta-feira, às 20:30.