Treinador do Rio Ave punido com um jogo e falha visita ao Sporting

Na receção ao Vizela, que terminou com a vitória dos forasteiros, por 1-0, o técnico dos vila-condenses recebeu ordem de expulsão aos 84 minutos, pelo que não vai estar no ‘banco’ no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no sábado.



O médio Alfa Semedo, do Vitória de Guimarães, foi castigado com dois jogos, face à expulsão em Chaves, aos 82 minutos, diante do Desportivo de Chaves, depois de ter sido lançado em campo aos 55. O colega de equipa de Matheus índio também foi punido, mas com um jogo de suspensão, por ter recebido dois cartões amarelos e, consequente vermelho num espaço de cinco minutos.



Ambos os jogadores não vão ser opção nos minhotos para a receção ao Estoril Praia, no domingo.



Ricardinho, do Santa Clara, e Mateus Quaresma, do Arouca, foram outros dois jogadores expulsos na ronda inaugural do campeonato, diante de Casa Pia e Benfica, respetivamente, sendo, por isso, castigados com um jogo de castigo, falhando os confrontos com Boavista e Gil Vicente.