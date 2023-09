Treinador do Rio Ave quer fazer "uma nova história" no duelo com o Famalicão

No historial seis de confrontos entre estes dois emblemas vizinhos, na I Liga, os minhotos venceram dois e empataram quatro jogos, numa tendência que o técnico do Rio Ave quer inverter.



“Estamos cá para fazer uma nova história. Há sempre três resultados possíveis, mas a vitória é o nosso foco. O Famalicão é mais um adversário que queremos ganhar”, disse Luís Freire, na antevisão do encontro.



O treinador do conjunto da foz do Ave garantiu ter um “plano para ‘ferir’ o Famalicão”, assegurando que tem na equipa “jogadores com capacidade para tal e com o ADN de marcar golos a qualquer adversário”.



“Trabalhámos estas duas semanas para aperfeiçoar o nosso jogo, nomeadamente na parte ofensiva, onde queremos mais qualidade, não só na finalização como na circulação e no entendimento dos espaços. Queremos ser um Rio Ave de posse e a jogar no meio-campo ofensivo”, vincou Luís Freire.



Apesar dessa vontade, o treinador do conjunto vila-condense alertou para a qualidade do adversário, lembrando que é uma equipa “que todos têm elogiado”.



“Ganharam em Braga e estiveram na discussão do resultado em Alvalade, frente ao Sporting. Conseguiram contratações de uma valia relevante e são um candidato assumido às competições europeias. Esperamos as dificuldades naturais de uma rival com poderio reconhecido”, disse Luís Freire.



Confrontado como facto do Famalicão ter, há quarta jornada, a melhor defesa do campeonato, com apenas dois golos sofridos, o treinador do Rio Ave desvalorizou as estatísticas nesta fase inicial do campeonato



“Tem a melhor defesa e um dos piores ataques [3 golos marcados], mas não acredito muito nisso. Esses números no ataque não equivalem à qualidade e ao poderio que o Famalicão tem nesse setor. São números que valem o que valem. Ainda é muito cedo no campeonato”, analisou.



O treinador foi ainda questionado se o fecho do mercado de transferências, nos principais campeonatos, trouxe maior tranquilidade ao plantel do Rio Ave, que tinha alguns jogadores cobiçados por outro clubes, garantindo que tal "nunca foi um problema".



“Mesmo com as questões do mercado, nunca senti dificuldade em gerir o grupo. Os jogadores sentem-se bem onde estão, gostam do clube e do grupo, estão tão focados com estavam antes. Acredito que continuará a ser assim, pois foi deste modo que temos conseguido atingir os objetivos”, concluiu Luís Freire.



Para este embate frente aos famalicenses, o treinador o Rio Ave já pode contar, novamente, com o médio Guga, recuperado de lesão, mas ainda tem o guarda-redes Jhonatan e o médio Vítor Gomes, na fase final dos processos de recuperação, devido, também, a problemas físicos.



O Rio Ave, 11.º classificado, com quatro pontos, recebe este sábado o Famalicão, sexto com sete, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.