Treinador do Rio Ave quer "resgatar" regularidade da equipa

Lusa Comentários 09 Mar, 2018, 18:23 / atualizado em 09 Mar, 2018, 18:23 | Futebol Nacional

Os vila-condenses completaram, na última jornada, no desaire frente ao Vitória de Setúbal, uma série de três jogos consecutivos sem vencer, algo que o técnico acredita ser possível inverter, para consolidar o quinto lugar do campeonato.



"Vamos tentar resgatar o futebol que o Rio Ave tem praticado e que não conseguiu em Setúbal, no último jogo. Acabámos por ser felizes porque os nossos rivais também perderam pontos", apontou Miguel Cardoso.



O técnico da formação de Vila do Conde antecipou dificuldades na receção ao Feirense, reconhecendo que as adversas condições climatéricas previstas para sábado podem tornar-se um obstáculo extra.



"Teremos um jogo com um contexto diferente, com um Feirense mais físico e condições climatéricas desfavoráveis. Tentaremos impor o nosso futebol e conseguir uma vitória em casa, onde temos sido felizes", apontou.



Para tal, Miguel Cardoso quer um Rio Ave "a jogar bem e a ser dominador e positivo no jogo".



"Temos que jogar futebol e impor o nosso jogo para dominar o adversário. Queremos continuar num caminho que tem sido bem trilhado", vincou.



Fora do âmbito deste jogo, o treinador do Rio Ave desvalorizou os rumores que o apontaram com sucessor de Jorge Jesus no comando do Sporting, já na próxima temporada.



"Isso é um não assunto, que não merece comentários", afirmou.



Miguel Cardoso, que com habitualmente não divulga a lista de convocados, voltará a contar neste desafio com Marcelo, que regressa após debelar uma lesão, mas não tem nas opções os defesas Marcão e Bruno Teles, ambos castigados.



Gelson Dala, Leadrinho e Diego Lopes têm feito treino integrado e ainda não é certo que recuperem a tempo de entraram nas contas para este desafio.



O Rio Ave, quinto classificado, com 37 pontos, recebe no sábado o Feirense, 15.º, com 23, numa partida agendada para as 16:00, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde.