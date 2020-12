Treinador do Tondela confiante num resultado positivo frente ao Nacional

“Todos os jogos são muito importantes, este ainda mais, porque é um rival que está entre essas nove equipas e, por isso, estamos a preparar bem o jogo. Sabemos das dificuldades, tanto da equipa que está a ter um bom rendimento esta época, como do estádio”, assumiu Pako Ayestarán.



A partir daí, continuou o técnico espanhol na antevisão ao jogo de domingo, marcado para as 15:00, no Estádio da Madeira, os jogadores “estão aptos para o jogo, exceto os que foram expulsos” no último jogo, caso de João Pedro e Pedro Augusto, que viu o quinto amarelo do campeonato.



“A verdade é que estamos confiantes em que podemos conseguir algo positivo”, acrescentou Pako Ayestarán que lembrou que há nove equipas entre os nove e os 11 pontos e, por isso, a conquista de três pontos pode colocar o Tondela a meio da tabela, assim como qualquer uma das outras oito.



O técnico principal da equipa ‘beirã’ considerou ainda que, “independentemente, da classificação e das equipas estarem muito perto umas das outras”, os três pontos, em caso de vitória, deixam o clube numa situação “aparentemente mais cómoda”.



“É uma comodidade relativa, porque estando tudo tão perto em dois jogos podes estar bem e em dois jogos podes estar mal, por isso é que cada jogo é importante e temos de trabalhar muito para a vitória e vamos tratar de acabar o ano com uma vitória”, desejou.



Sobre o adversário de domingo, Pako Ayestarán reconheceu, em todos os jogos que visualizou, “uma equipa muito pró-ativa, do início ao fim do jogo, que trata de ter muita posição e mantêm muito a largura do jogo” e, neste sentido, reconheceu que esperam “uma equipa ofensiva”.



O Tondela, 16.º classificado, com nove pontos, vai ao Estádio da Madeira, pelas 15:00 de domingo, enfrentar o Nacional, 13º na tabela, com mais um ponto (10), em jogo a contar para a 11ª jornada da I Liga de futebol.