Treinador do Vitória de Guimarães diz que Liga Europa exige preparação "célere"

Contratado para colmatar a saída de Luís Castro para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o técnico madeirense, de 43 anos, realçou que a equipa vitoriana quer ultrapassar o Jeunesse Esch, do Luxemburgo, ou o Tobol Kostanay, do Cazaquistão, nos primeiros jogos oficiais da época - 25 de julho e 01 de agosto -, mas precisa, para isso, de se preparar "nas melhores condições".



"Temos o tempo a correr e temos de ser muito céleres na preparação da equipa em termos físicos e táticos, para darmos uma resposta que vá ao encontro do nosso objetivo: ultrapassar a segunda pré-eliminatória", afirmou ao sítio do clube, à margem dos exames médicos realizados no Estádio D. Afonso Henriques, no primeiro dia da temporada.



Apesar do Tobol estar em pleno campeonato e obrigar a uma deslocação muito mais longa do que o Jeunesse - 5.915 quilómetros em linha reta para Astana, onde o Tobol terá casa 'emprestada', ou 1.425 quilómetros para Esch-sur-Alzette, no Luxemburgo -, Ivo Vieira disse ainda que os minhotos, mesmo com preparação mais atrasada, podem ser melhores se "forem competitivos e competentes".



O treinador projetou ainda uma "época de muitas alegrias", numa altura em que conta com 24 jogadores às suas ordens no plantel, dois deles reforços - o guarda-redes Jhonatan, que transitou consigo do Moreirense, ainda ausente dos trabalhos, e o médio Blati Touré, ex-Córdoba, de Espanha.



Um dos 19 jogadores que compareceu hoje aos exames médicos, João Carlos Teixeira, realçou que o Vitória parte para a temporada 2019/20 com "muita ambição" de conseguir bons resultados, a começar pela segunda pré-eliminatória da Liga Europa, sob o comando do novo treinador.



Depois de ter realizado 23 jogos oficiais, seis deles a titular, na época passada, a primeira em Guimarães, o médio de 26 anos pretende "voltar à melhor forma física o mais rapidamente possível", "perceber as ideias" de Ivo Vieira e mostrar o seu "valor" na temporada 2019/20.