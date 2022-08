Treinador do Vitória quer vencer em Portimão "se possível jogando bem"

Vitoriosa nas duas primeiras jornadas do campeonato, frente ao Desportivo de Chaves e ao Estoril Praia, sempre por 1-0, a equipa minhota “tem estado melhor” a cada jogo oficial que passa e encara com “sensações muito positivas” o embate de domingo, perante um adversário que derrotou o Paços de Ferreira (3-0), na ronda anterior, frisou o técnico.



“[O Portimonense] Vem de uma vitória categórica fora de casa. Percebemos que vamos ter um jogo difícil, mas também somos bons. Somos o Vitória. O único objetivo é ganhar, se possível jogando bem”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30, em Portimão.



Depois de um ciclo de quatro jogos oficiais em 11 dias, com a eliminatória frente aos croatas do Hajduk Split, para a Liga Conferência Europa, pelo meio, o plantel vitoriano dispõe de uma semana de intervalo entre a receção ao Estoril Praia e a deslocação ao Algarve.



O ‘timoneiro’ dos vimaranenses reconheceu que o grupo teve “mais tempo” para trabalhar o seu sistema de jogo e antecipar os obstáculos que vai encontrar no domingo, mas avisou que “o microciclo semanal” mais “largo” não significa uma “resposta melhor” em campo, frente a um oponente com um treinador, Paulo Sérgio, que está a começar a quarta temporada nos ‘alvinegros’ de Portimão.



“[O Portimonense] Tem um treinador muito experiente e muito competente, com o qual eu trabalhei. Tenho muito orgulho nisso. Acompanham-no um grupo de atletas desde a primeira época em que trabalha em Portimão, como o Samuel Portugal, o Willyan, o Pedro Sá, o Moufi, o Ewerton, bem identificados com os processos do ‘mister’”, referiu.



Convencido de que o Vitória precisa de “qualidade e talento” para derrotar o Portimonense, Moreno enalteceu ainda “a vontade, a união e a humildade” exibidas até agora pelo grupo, o que lhe dá “conforto” para os jogos que se avizinham.



Encerrada a participação na Liga Conferência Europa, a equipa de Guimarães vai passar a competir com uma semana de intervalo entre os jogos, mas o treinador recusou maior facilidade na escolha dos titulares, considerando até desejável a circunstância de “ter sempre dificuldade para escolher o ‘onze’”.



A propósito de André André, médio ligado ao Vitória que só começou a trabalhar no início de agosto com o plantel, o técnico realçou que o ex-capitão vitoriano continua de fora dos convocados pela falta de “índices físicos para a competição”, mas lembrou a sua “importância” no dia a dia do plantel, pela “forma como comunica e se relaciona com os colegas”.



O Vitória de Guimarães, quarto classificado da I Liga portuguesa, com seis pontos, defronta o Portimonense, nono, com três, em jogo agendado para as 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.