Treinador do Vizela prevê jogo "estratégico" e "intenso" frente ao Marítimo

Convencido de que o "crescimento" da equipa minhota se está a "notar", fruto dos recentes triunfos sobre o Arouca (4-1), para a 14.ª jornada do campeonato, e sobre o Sporting de Braga (1-0), para a Taça de Portugal, o técnico frisou que os vizelenses querem estar "preparados" para se imporem aos 'verde-rubros' na viagem à Madeira.



"Perspetivamos um jogo muito bem jogado, com duas equipas muito bem estruturadas, que vão ser capazes de perceber o jogo e de que forma vão ter de desmontar os adversários. Vai ser um jogo estratégico, intenso e objetivo. Pelo crescimento da nossa equipa, acredito que vamos estar preparados para ultrapassar este enorme obstáculo", disse, na antevisão à partida marcada para as 19:00, de terça-feira, no Funchal.



O 'timoneiro' do Vizela avisou, porém, que o Marítimo é uma equipa "com melhores relações e dinâmicas" sobre o relvado desde que Vasco Seabra substituiu Julio Velázquez como treinador, após a 11.ª jornada, além de querer "dar uma resposta" à goleada sofrida no Estádio da Luz, frente ao Benfica (7-1), na ronda anterior.



"É um Marítimo diferente. Desde que o Vasco entrou, ficou uma equipa mais coletiva. Notam-se os jogadores mais comprometidos com as ideias do seu treinador, muito mais capazes de dominarem todos os momentos. É uma equipa que tem a ambição de jogar sempre para ganhar. Contra o Benfica, as coisas não correram como planeado", salientou.



Apesar da derrota caseira diante do FC Porto (4-0), na 15.ª jornada da I Liga, Álvaro Pacheco reiterou que o Vizela está a dar "passos" para se aproximar das equipas num "patamar" superior, com uma "crescente adaptabilidade" ao campeonato, que é fruto da "continuidade" do trabalho desenvolvido desde o início da época.



O técnico disse apreciar os "desafios" que lhe são colocados diariamente e a possibilidade de arranjar "soluções" para os resolver, não tendo demonstrado qualquer receio para com os efeitos da mais recente sequência de jogos -- a partida com o Marítimo será a quarta em 16 dias.



"É um desafio diferente daquelas semanas em que preparamos jogos de domingo a domingo. Esta sequência de jogos tem sido boa para percebermos como trabalhar e como gerir a carga dos jogadores", disse.



Com o central Ivanildo Fernandes e o médio Claudemir ainda indisponíveis, devido a lesão, o treinador recusou também que a viagem de avião à Madeira possa influenciar negativamente o rendimento do Vizela, tendo até notado que as condições meteorológicas para a prática do futebol serão melhores do que as do Continente -- o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê sol com nuvens para o Funchal, contrariando a chuva que se faz sentir no Minho.



O Vizela, 13.º classificado da I Liga portuguesa, com 13 pontos, defronta o Marítimo, 10.º, com 14, em jogo agendado para as 19:00 de terça-feira, no Estádio do Marítimo, no Funchal, com arbitragem de Hugo Silva, da Associação de Santarém.