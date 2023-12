Treinador garante Famalicão preparado para defrontar Estoril "no melhor momento da época"

“Este Estoril está diferente do Estoril que começou a época. Depois da mudança de treinador, é uma equipa totalmente diferente. Este será o melhor momento da época do Estoril, estou convencido que também atravessamos o melhor momento da época, mas há aqui uma diferença. A qualidade do jogo do Estoril está suportada por vitórias, no nosso caso não. No entanto, parece-me que a confiança que existe no grupo de trabalho do Estoril percebe-se na competição e na nossa equipa também”, começou por dizer João Pedro Sousa.



Em conferência de imprensa de antevisão do jogo da 14.ª jornada, o técnico da equipa famalicense garantiu que o grupo está confiante.



“Eu, como treinador, estou muito satisfeito com o trabalho dos jogadores, estou satisfeito com a qualidade de jogo que apresentamos e também convencido de que podemos fazer melhor. A confiança é muito grande e vamos levar para o jogo um espírito de trabalho, de vitória e de tentar vencer o jogo”, salientou.



João Pedro Sousa abordou ainda a questão da frágil situação da finalização que faz com que o Famalicão seja o segundo pior ataque do campeonato.



“Se analisarmos o número de golos que temos, temos alguns aspetos a melhorar. Se queremos ganhar o maior número de jogos possível, claro que temos de ser mais finalizadores. Não posso deixar de dizer que, por exemplo, a qualidade do nosso jogo permitiu-nos ser, em Portimão, muito mais fortes do que o adversário em largos períodos do jogo. Falta-nos finalizar essas situações do jogo, de facto. A qualidade coletiva evoluiu bastante, o rendimento individual de vários jogadores”, admitiu.



O Famalicão, oitavo com 17 pontos, recebe este domingo, às 18:00, o Estoril Praia, 12.º com 13, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.