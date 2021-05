Treinador Ivo Vieira renova com o Famalicão até 2023

Apresentado em março, numa fase em que a equipa estava em zona de despromoção, o treinador, de 45 anos, alcançou o objetivo a que se propôs aquando do início da ligação entre as duas partes, e que passou pela permanência do clube no escalão principal do futebol.

"Estamos muito satisfeitos pela renovação com Ivo Vieira. Conhecemos a competência e qualidade do seu trabalho e entendemos que é o homem certo no lugar certo", assumiu o presidente da SAD, Miguel Ribeiro.

Já o treinador revelou-se satisfeito com o acordo e confiante num futuro risonho.

"É uma felicidade enorme prolongar o contrato com o FC Famalicão. O suporte e o apoio dados pela SAD nestes dois meses transmitem uma enorme confiança de que estão reunidos todos os ingredientes para que o clube continue a ter sucesso no futuro", disse Ivo Vieira.

O treinador garantiu "sentir-se bem no Famalicão", clube onde sente que lhe foi confiada "uma tarefa enorme" e na qual pretende "fazer mais e melhor".

Ivo Vieira revelou ainda a vontade de ver o estádio cheio de adeptos.

"Anseio pela presença de todos os famalicenses. Com eles seremos mais fortes e estaremos ainda mais perto de proporcionar o crescimento do clube", confessou Ivo Vieira.

O Famalicão terminou a I Liga de futebol na nona posição, com 40 pontos.