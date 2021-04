Treinador João Henriques deixa Vitória de Guimarães e dá lugar a Bino Maçães

"A Vitória Sport Clube - Futebol, SAD anuncia que João Henriques deixa a liderança da equipa principal de futebol e que o comando técnico passa a ser assumido por Bino Maçães com efeitos imediatos", lê-se na nota publicada.



João Henriques deixa o emblema minhoto após conseguir nove vitórias em 25 jogos oficiais desde que assumiu o comando técnico, em meados de outubro, substituindo Tiago Mendes, o treinador que iniciou a temporada.



Depois de ter elevado o Vitória ao quinto lugar do campeonato, com um registo de oito triunfos, três empates e uma derrota entre outubro e o final de janeiro, o técnico não resistiu ao facto de, nos últimos 10 encontros do campeonato, ter somado seis pontos em 30 possíveis, o que ditou a queda dos minhotos para o sexto lugar, com 35 pontos, menos nove do que o quinto, Paços de Ferreira.



O Vitória de Guimarães informou ainda que os adjuntos Luís Morgado, Alberto Carvalho e Mauro Moderno cessaram funções.



Bino Maçães é o terceiro treinador da principal equipa vitoriana, sexta classificada do campeonato, com 35 pontos, depois de ter chegado a Guimarães durante a época 2019/20 para treinar a equipa B, que, neste momento, ocupa a terceira posição da série B do Campeonato de Portugal, tendo já garantido a presença na fase de acesso à futura III Liga.



O treinador, de 48 anos, natural da Póvoa de Varzim, já vai liderar o treino de segunda-feira, para preparar a deslocação ao reduto do Portimonense, que abre a 26.ª jornada na sexta-feira, às 20:00.