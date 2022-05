Treinador Leonel Pontes renova com o Sporting da Covilhã

“O mister Leonel Pontes e a sua equipa técnica acertaram a renovação de contrato para a próxima época”, comunicou o emblema serrano através das redes sociais.



O treinador madeirense, de 49 anos, chegou em dezembro último ao Sporting da Covilhã para substituir Filó, o segundo técnico do clube esta temporada, com o objetivo de "estabilizar a equipa na II Liga", quando os serranos se encontravam no 14.º posto da classificação.



Os 'leões da serra' asseguraram no domingo a permanência no segundo escalão do futebol nacional, ao vencerem por 2-0 o Alverca na segunda mão do 'play-off', depois do 'nulo' (0-0) no primeiro jogo.



Leonel Pontes, durante vários anos ligado ao Sporting, treinou os sub-23 dos 'leões' e a equipa principal em 2019/20, já depois de ter passado por Jumila (Espanha), Debreceni (Hungria), Ittihad Alexandria (Egito), Panetolikos (Grécia). Foi ainda adjunto de Paulo Bento na seleção portuguesa de futebol.



No Sporting da Covilhã, o técnico insular averbou 11 derrotas, sete empates e seis vitórias em 24 partidas.