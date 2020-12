Treinador Mário Silva de saída do Rio Ave

Ao que foi possível apurar o treinador e elementos da direcção do clube estiveram reunidos ontem (terça-feira) e terão chegado a acordo para a rescisão do contrato.



A equipa ocupa a 13.ª posição com 11 pontos em outros tantos jogos, resultantes de 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas.



O desenlace acontece após a derrota caseira com o Marítimo, por 1-3, numa partida em que os vila-condenses até saíram a vencer para o intervalo.



No final da partida o treinador afirmou que sentia ter ainda condições para continuar, mas também disse que "nunca seria parte do problema" em relação ao futuro da equipa.



A falta de resultados e as fracas exibições contribuíram para o crescente descontentamento dos dirigentes e massa associativa e algum desconforto dos futebolistas.