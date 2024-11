Treinador quer Santa Clara alerta e avisa que equipa não se guia pela classificação

“Aqui dentro, a qualquer momento, temos de estar sempre alerta. Temos de estar muito alerta. Não vamos permitir qualquer tipo de conforto, nem nos guiamos por aquilo que foi o último jogo, nem por tabela classificativas, nem equipas sensações. Isso não nos guia. Não permitimos. Se houver algum adormecimento, cá estamos nós para resolver as coisas”, declarou.



O treinador dos açorianos, que ocupam o quarto lugar na I Liga, falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao encontro frente ao Nacional, a contar para 10.ª jornada.



O Santa Clara vem de uma derrota na quarta-feira frente ao Benfica, no estádio da Luz, para a Taça da Liga (3-0), uma partida que, segundo Vasco Matos, “demonstrou a força do grupo”, uma vez que o conjunto açoriano promoveu oito alterações nos habituais titulares.



No campeonato, em nove jogos, o Santa Clara soma seis vitórias e três derrotas.



Já o Nacional, que vem de uma derrota por 3-1 com o Sporting para a Taça da Liga, conta com cinco derrotas, dois empates e uma vitória.



“Esperamos um adversário difícil, que ainda só teve uma vitória, mas que em sua casa complica muito a vida ao adversário. Obviamente vamos com muita ambição de vencer o jogo e conquistar os três pontos”, destacou Vasco Matos.



O treinador rejeitou facilitismos no próximo encontro frente ao penúltimo classificado e apelou à concentração dos jogadores.



“Temos uma estratégia. Vamos ter de roçar a perfeição e de estar muito concentrados. Temos de ser muito comprometidos em alguns momentos do jogo e vamos com essa ambição de trazer os três pontos”, reforçou.



Questionado sobre a marca de 50 jogos a comandar o Santa Clara, atingida no último encontro com o Benfica, Vasco Matos considerou ser um “orgulho” e uma “responsabilidade”.



“É um orgulho muito grande. É uma responsabilidade acrescida porque queremos continuar a fazer bem o nosso trabalho e a fazer história no Santa Clara. A responsabilidade aumenta. A qualidade do nosso trabalho também tem de aumentar”, salientou.



O Santa Clara, quarto classificado, com 18 pontos, vai defrontar o Nacional, 17.º, com cinco, na próxima segunda-feira, às 20:15, no Estádio da Madeira, no Funchal.



A partida da 10.ª jornada vai ter a arbitragem de Fábio Veríssimo (AF de Leiria).