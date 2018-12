Treinadores da I Liga discutem a queima de tempo de jogo

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Dez, 2018, 12:29 / atualizado em 04 Dez, 2018, 12:29 | Futebol Nacional

Na I Liga joga-se apenas 50,9 por cento dos 90 minutos.



O Belenenses é a equipa que tem mais tempo de bola com 55,9 por cento e o Feirense a que tem menos, com 45,7.



A liga sueca é a que tem os jogos mais fluídos com 60,4 por cento de jogo útil.



O diretor técnico nacional, em declarações ao jornalista Fernando Eurico, revelou que existem mais dados que apontam no mesmo sentido e que as diferenças entre os mais produtivos e os menos atingem os 9/10 minutos de tempo útil de jogo.















José Couceiro lembrou que o futebol se joga para o público e revelou a importância de numa primeira instância se realizar um encontro de treinadores para debater este problema.Como confirmou o diretor federativo a resposta dos técnicos a este desafio tem sido positiva e essas reuniões poderão no futuro realizar-se mais do que uma vez por ano.O dirigente e treinador revelou que essa reunião magna de treinadores para discutir o tempo útil de jogo, e não só, poderá ser marcada para 8 de janeiro de 2019.