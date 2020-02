Treinadores: Números e curiosidades

- Dos 18 treinadores que começaram o campeonato, apenas 8 se mantém no mesmo clube (!)- E inclusivamente 4 que entraram a meio já deixaram os cargos: Leonel Pontes (Spo), Leandro Pires (Aves), Meyong (VFC), Pedro Ribeiro (Belenenses SAD),- Os 2 que trocaram de clube: Silas do Belenenses SAD para o Sporting e Nuno Manta do Marítimo para o Aves.- Sporting, Desp. Aves, Belenenses SAD e Vitória de Setúbal já trocaram por 2 vezes. Cada equipa já teve 3 treinadores.- Bruno Lopes (Portimonense) é o 30.º treinador deste campeonato.- FC Porto e Santa Clara são os únicos clubes que mantém o mesmo treinador que começou a temporada passada; Sérgio Conceição (FC Porto) e João Henriques (Santa Clara).– Sérgio Conceição (Porto) – 3.º ano.- Sérgio Conceição (Por) – 87.- João Henriques (SC) – 53.- Bruno Lage (Ben) - 38.1.º - Vítor Oliveira – 412 jogos.2.º - Sérgio Conceição – 215 jogos.3º - Carlos Carvalhal - 163 jogos.(treinador do Boavista).- Este é o 4.º clube de Daniel Ramos na I Liga.- Depois do Marítimo (63 jogos), Chaves (12), Rio Ave (19), agora o Boavista (5).- É talvez um dos treinadores a chegar mais rápido aos 100 jogos na I Liga como treinador.- Estreou-se na I Liga em 25 Setembro 2016, no Marítimo-2 Tondela-0, e em apenas 3 anos e 4 meses vai chegar ao jogo 100.- Esta é a 4.ª época consecutiva na I Liga. Desde que se estreou em 2016/17, nunca mais parou (apenas teve uma interrupção a meio de uma das épocas, quando foi do Desp. Chaves para o Rio Ave).

- Vai completar 100 jogos como treinador nesta sexta feira no Paços de Ferreira-Boavista.