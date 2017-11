Três conselhos de segurança para o clássico

Na manhã desta sexta-feira no comando metropolitano do Porto foram avançadas algumas conselhos aos adeptos pelo intendente João Caetano.



O jogo começa às 20h30 mas a operação de segurança começa muito antes. Os adeptos, equipas e árbitros vão ter uma atenção redobrada.



O Benfica tem direito a 2300 bilhetes. Os possuidores vão ter escolta permanente desde Lisboa até à Invicta. Os denominados grupos organizados chegam de comboio a Campanhã e vão ser controlados direcionados pela policia até ao Estádio do Dragão que vai ter restrições ao trânsito nas imediações.



O FC Porto-Benfica está marcado para sexta-feira, pelas 20h30, no Estádio do Dragão, a contar para a 13ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.