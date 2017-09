Três golos de Ana Capeta dão Supertaça ao Sporting

Lusa 03 Set, 2017, 17:40 / atualizado em 03 Set, 2017, 18:07 | Futebol Nacional

A equipa ‘leonina’ esteve a perder até quase ao final do encontro, depois de Pauleta ter inaugurado o marcador aos 12 minutos, mas os golos de Ana Capeta aos 90+2, 101 e 118 minutos operaram a reviravolta no marcador.



Depois de ter vencido o campeonato e a Taça de Portugal, em luta com o mesmo adversário de hoje, o Sporting consegue juntar a Supertaça ao palmarés.



A formação bracarense marcou cedo e na segunda parte tentou gerir a vantagem, perante a pressão do Sporting, que conseguiu o empate no segundo dos cinco minutos de descontos concedidos por Catarina Campos.



Ana Capeta, que entrou aos 82 minutos, acabou por ser a figura do encontro, ao levar o jogo para prolongamento e depois a apontar os golos da vitória.



O Sporting de Braga entrou melhor na partida e, aos 10 minutos, Andreia Norton, com um forte remate de fora de área, obrigou a guarda-redes ‘leonina’ a uma excelente defesa a desviar a bola pela linha final.



Dois minutos depois, aos 12, numa excelente rotação de cabeça, Pauleta abriu o ativo, na sequência de um livre na esquerda batido por Dolores Silva.



O Sporting esteve perto de empatar aos 21 minutos, mas o remate rasteiro de Ana Borges saiu a rasar o poste da baliza ‘arsenalista’.



Aos 23 minutos, Ana Borges, numa jogada individual, cruzou para a área, mas Diana Gomes acertou com a canela na bola e o remate saiu fraco para a defesa de Rute Costa.



Na segunda parte, o Sporting foi a equipa mais dominadora e dispôs de várias oportunidades, a mais flagrante aos 63 minutos, numa jogada individual de Diana Silva, que lateralizou para Ana Borges, que cruzou para a mesma jogadora, sozinha dentro de área, atirar por cima.



Um minuto depois, Ana Leite, isolada, permitiu que a guarda-redes ‘arsenalista’ ficasse com a bola.



Apesar do domínio, perante uma equipa bracarense que mostrou menos frescura física, o golo da igualdade só foi apontado nos descontos, por Ana Capeta.



A jogadora sportinguista aproveitou um mau alívio na área do Braga para ficar com a bola e rematar para golo, com o esférico ainda a tocar em Sílvia Rebelo, que tentou evitar a igualdade.



No prolongamento, o Sporting de Braga esteve de se voltar a adiantar, aos 99 minutos, mas o remate em rotação de Laura Luís esbarrou na trave de Patrícia Morais, que ficou ‘pregada’ ao relvado.



Pouco depois, aos 101 minutos, o Sporting passou para a frente do marcador, com Ana Capeta a desferir um remate rasteiro dentro de área, depois de uma jogada de Ana Borges no lado contrário, em que a bola foi muito mal aliviada pela defesa.



O terceiro golo de Ana Capeta, já com o jogo a terminar, resultou de um desvio na área, em resposta um cruzamento da direita, uma vez mais de Ana Borges.