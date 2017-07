Três "grandes" aceleram preparação da nova época

Mário Aleixo - RTP 10 Jul, 2017, 08:29 / atualizado em 10 Jul, 2017, 08:29 | Futebol Nacional

O tetracampeão Benfica viaja na próxima quarta feira para a Suíça e, no dia seguinte, defronta o Neuchatel Xamax. Domingo o adversário será o Young Boys.



De fora desta viagem para o estágio helvético estão oito jogadores ainda de férias: Mitroglou, Samaris, João Carvalho, Zivkovic, Pizzi, Nelson Semedo, Raúl Jiménez e Eliseu.



Quem também não deverá viajar para a Suíça é Luisão que sofreu um traumatismo no joelho direito no passado sábado e, por precaução, deverá ficar a recuperar no Seixal.



Sem o capitão da equipa o treinador Rui Vitória deverá apostar na dupla Jardel-Lisandro para os dois jogos particulares na Suíça, com os outros dois centrais Rúben Dias e Kalaica à espreita de uma oportunidade.



FC Porto fecha-se ao exterior



A equipa do FC Porto dá esta segunda feira início à segunda semana de trabalho.



Da semana passada fica o registo de duas notas: um plantel mais fechado ao exterior e no plano técnico a insistência na finalização.



Os próximos compromissos surgirão só na terceira semana com jogos frente ao Cruz Azul (dia 17) e o Chivas (dia 19).



Aos 22 jogadores que tem trabalhado no centro de estágio do Olival juntam-se à equipa, durante a semana, os africanos Brahimi e Marega.



Sporting viaja para a Suíça



A equipa do Sporting parte esta segunda feira à tarde para estágio na Suíça, depois de uma sessão de trabalho matinal em Alcochete.



Agendados para esata semana estão três desafios particulares: Fenerbahçe (dia 12), Valência (dia 13) e Basileia (dia 15).



O presidente Bruno de Carvalho deverá juntar-se à equipa a meio da semana.