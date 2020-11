Três jogos das jornadas oito e nove da I Liga alterados

Em relação à oitava jornada, o jogo Paços de Ferreira-Famalicão, que estava inicialmente marcado para as 15h30 de sábado, 28 de novembro, foi antecipado para as 19h00 de sexta-feira, dia 27 de novembro.



Igualmente no dia 27, o Tondela-Vitória de Guimarães, que estava previamente agendado para as 20h30, será disputado às 21h00.



No que toca à jornada nove, o encontro entre Moreirense e Gil Vicente, cujo pontapé de saída estava marcado para as 20h30 de sexta-feira, dia 4 de dezembro, terá início pelas 15h30 de sábado, 5 de dezembro.



Programa da oitava jornada:

- Sexta-feira, 27 nov:

Paços de Ferreira – Famalicão, 19h00

Tondela - Vitória de Guimarães, 21h00



- Sábado, 28 nov:

Santa Clara - FC Porto, 17h00 locais (18h00, horas de Lisboa)

Sporting – Moreirense, 20h30



- Domingo, 29 nov:

Portimonense – Nacional, 15h00

Gil Vicente - Rio Ave, 15h00

Boavista - Belenenses SAD, 17h30

Sporting de Braga – Farense, 20h00



- Segunda-feira, 30 nov:

Marítimo – Benfica, 19h00



Programa da nona jornada:

- Sábado, 5 de dezembro

Vitória de Guimarães - Portimonense, 15h30

Moreirense FC – Gil Vicente, 15h30

Famalicão - Sporting, 18h00

FC Porto - Tondela, 20h30



- Domingo, 6 de dezembro:

Nacional - Santa Clara, 15h00

Rio Ave - Boavista, 17h30

Belenenses SAD - Sporting de Braga, 20h00

Benfica - Paços de Ferreira, 20h00



- Segunda-feira, 7 de dezembro:

Farense - Marítimo, 20h15