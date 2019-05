Treze minutos à Benfica seguram liderança da I Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Mai, 2019, 09:42 / atualizado em 05 Mai, 2019, 09:49 | Futebol Nacional

Num jogo de contrastes valeu ao Benfica o apoio de 60 mil adeptos e a inspiração de algumas das suas estrelas na última meia hora do encontro.



O jogo começou com passe falhados, cortes mal feitos, perdas de bola e nervos dos jogadores encarnados.



Uma 1.ª parte onde sobressaiu o bom futebol da equipa algarvia com três oportunidades de golo desperdiçadas, duas delas salvas por excelentes defesas do guarda-redes Vlachodimos.



A 2.ª parte começou de igual forma e um golo de Tabata aos 53 minutos a dar vantagem ao Portimonense.



O Estádio da Luz gelou. A equipa das “águias” encheu-se de brio e iniciou um período de 13 minutos, entre os 53 e os 66, com uma exibição avassaladora e a obtenção de dois golos invertendo o resultado para 2-1.



Um período que coincidiu com a intervenção do treinador Bruno Lage que tirou Samaris do jogo e meteu Jonas. Pizzi foi jogar para o centro do terreno, Rafa acelerou nas alas e a equipa encarnada partiu para uma meia hora de excelente nível coincidente com a quebra dos níveis de confiança da equipa algarvia.



Como notas soltas fica ainda o registo de um falhanço incrível de Seferovic aos 10 minutos, uma arrepiante perda de bola de Florentino aos 22 e um corte providencial de Jardel aos 78 minutos.



O que poderia ser uma noite de pesadelo transformou-se num sonho.







O treinador dos encarnados, Bruno Lage, enalteceu a capacidade da equipa para dar a volta a um cenário desfavorável.















A equipa do Benfica com mais esta goleada chegou à marca de 96 golos e uma média de três tentos por jogo.Em termos gerais os encarnados já não faziam tantos golos desde 1972/73 quando chegaram ao fim de 30 jornadas com 101 golos apontados e em 63/64 quando marcaram 103.Com esta vitória o Benfica manteve a liderança do campeonato com 81 pontos mais dois do que o FC Porto que soma 79 e venceu o D. Aves, por 4-0, no Estádio do Dragão.